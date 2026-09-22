Cayó MiLoto y el ganador se llevó $550 millones de pesos: resultados del 21 de septiembre

Cayó MiLoto. La suerte volvió a sonreírle a un colombiano en el más reciente sorteo. En la noche de este lunes 21 de septiembre de 2026, el acumulado principal del popular juego operado por Baloto finalmente cayó, dejando un ganador que se llevó un premio de $550 millones, uno de los acumulados más llamativos de las últimas semanas.



La expectativa era alta entre los miles de apostadores que participaron en todo el país, pues el premio venía creciendo sorteo tras sorteo luego de varias jornadas sin acertantes en la máxima categoría. Finalmente, la racha llegó a su fin con una combinación que cambió la vida de un jugador.



Resultados MiLoto del lunes 21 de septiembre de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales divulgados por MiLoto y distintos portales especializados en juegos de azar, los números ganadores del sorteo 610 fueron:



13 - 17 - 33 - 34 - 35.

La combinación permitió que un apostador acertara los cinco números requeridos para quedarse con el acumulado de $550 millones. Además, decenas de jugadores lograron premios en las categorías inferiores. Según el reporte del sorteo, hubo:



1 ganador con cinco aciertos.

56 ganadores con cuatro aciertos.

1.509 ganadores con tres aciertos.

14.238 ganadores con dos aciertos.

Tras la salida del premio mayor, el acumulado para el próximo sorteo vuelve a su valor base de $120 millones.



¿Qué es MiLoto y por qué ha ganado tantos seguidores?

MiLoto es una mecánica de juego creada por Baloto que busca ofrecer una alternativa más sencilla y económica para quienes disfrutan de los juegos de suerte y azar. El producto se lanzó con la promesa de entregar premios millonarios con una inversión relativamente baja. A diferencia del Baloto tradicional, en MiLoto los participantes solo deben escoger cinco números del 1 al 39, una dinámica que muchos consideran más simple y fácil de entender. El juego entrega premios por acertar dos, tres, cuatro o cinco números, siendo esta última categoría la que permite quedarse con el acumulado millonario.

Una vez realizada la apuesta, el jugador recibe un tiquete que debe conservar en buen estado, pues será indispensable para reclamar cualquier premio. Las apuestas pueden realizarse en los puntos autorizados de SuperGIROS y SuRed en todo el país, así como a través de los canales digitales oficiales habilitados por el operador del juego.

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es su precio. Actualmente, cada apuesta tiene un valor de $4.000, IVA incluido. En San Andrés y Providencia existe una tarifa diferencial debido a las condiciones tributarias del departamento. Los sorteos de MiLoto se realizan cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes. Las extracciones oficiales se celebran en horas de la noche y son transmitidas por Canal 1. Esta frecuencia permite que los jugadores tengan más oportunidades de participar en comparación con otros juegos de acumulados que cuentan con menos sorteos semanales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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