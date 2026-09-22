Resultados Chontico Día 22 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

El Chontico Día vuelve a concentrar la atención de quienes siguen los sorteos de chance en Colombia. Este juego, ampliamente conocido en el Valle del Cauca, se ha consolidado como una de las referencias diarias para quienes participan en apuestas de cuatro cifras y consultan los resultados apenas finaliza la jornada. El Chontico Día se desarrolla durante la tarde, lo que permite que los jugadores conozcan rápidamente si su apuesta resultó favorecida.



Chontico Día resultados de hoy, 22 de septiembre de 2026

Número ganador:

Quinta:

El primer sorteo del Chontico se realiza diariamente a la 1:00 de la tarde. Los resultados comienzan a conocerse una vez finaliza el procedimiento oficial y son publicados por los canales autorizados. Además de Chontico Día, hay otros sorteos que se desarrollan en diferentes momentos de la semana. Entre ellos aparecen Chontico Noche y Super Chontico.



Cómo funciona el chance Chontico Día

La mecánica del juego se basa en la elección de una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. Posteriormente, durante el sorteo, se determina el número ganador que servirá para definir los diferentes niveles de acierto. En algunas modalidades también aparece una cifra adicional conocida como "quinta", que complementa el resultado principal y puede ser utilizada en determinados tipos de apuesta. Esta característica forma parte de las opciones disponibles para quienes participan regularmente en el juego.

Los premios dependen del número de coincidencias obtenidas. Existen opciones para quienes aciertan una cifra, dos cifras, tres cifras o la combinación completa de cuatro números en el orden establecido por el sorteo. Aunque el foco de atención de este lunes está puesto en Chontico Día, la marca reúne diferentes sorteos. El más consultado durante las horas de la tarde es precisamente Chontico Día, mientras que en la noche se realiza un sorteo independiente bajo la denominación de Chontico Noche. También existe el Super Chontico, que complementa la programación semanal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL