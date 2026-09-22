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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día: resultados martes 22 de septiembre de 2026; números ganadores

Sinuano Día: resultados martes 22 de septiembre de 2026; números ganadores

A las 2:30 de la tarde de este martes inicia el sorteo correspondiente a El Sinuano Día. Prepare su boleto y recuerde que no debe tener tachones o enmendaduras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Sinuano Día 22 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores
Sinuano Día 22 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores -
Getty Images - El Sinuano

Falta poco para que empiece uno de los sorteos de chance más populares en la Costa Caribe: El Sinuano Día. La dinámica sencilla del juego y su frecuencia diaria hacen que miles de personas revisen cada tarde la combinación ganadora. Para muchos jugadores, se trata de una de las primeras oportunidades del día para comprobar si los números elegidos coinciden con los resultados oficiales.

Si le apostó a El Sinuano Día hoy, recuerde que debe tener listo el boleto pero sin tachones o enmendaduras. En caso contrario, no podrá reclamar el premio en caso de que tenga la fortuna de acertar las cifras ganadoras.

Sinuano Día hoy, 22 de septiembre de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Para los seguidores de este juego, una de las referencias más importantes es su horario. El primer sorteo asociado a la marca Sinuano se desarrolla en horas de la tarde y es conocido como Sinuano Día. Tras finalizar el sorteo, la combinación ganadora comienza a circular en los distintos canales de consulta utilizados por los apostadores. La programación diaria del chance permite que quienes participan en esta modalidad conozcan el resultado durante la tarde, sin necesidad de esperar hasta la noche para verificar sus apuestas.

¿Qué modalidades tiene el chance Sinuano?

La marca Sinuano cuenta con más de una modalidad de juego. La principal durante la tarde es Sinuano Día, mientras que en horario nocturno se realiza Sinuano Noche, otro de los sorteos ampliamente consultados por los jugadores. Ambos funcionan de manera independiente y cuentan con resultados distintos. Esto permite que un mismo participante pueda elegir entre jugar en la tarde o esperar la edición nocturna para realizar una nueva apuesta. La existencia de estas dos franjas horarias ha contribuido a mantener la presencia constante del Sinuano dentro de la oferta de chances que operan en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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