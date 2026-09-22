Precio del dólar hoy, 22 de septiembre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia arranca este martes 22 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.192,53 por dólar, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La cifra representa una leve variación frente a la TRM vigente durante el lunes 21 de septiembre, cuando la tasa se ubicó en $3.192,92 por dólar. La diferencia entre ambos valores es de-$0,39, equivalente a una variación de-0,01 %, por lo que el mercado cambiario muestra estabilidad entre las dos jornadas.



La TRM del martes fue fijada después del cierre de las operaciones cambiarias del lunes. De acuerdo con los registros disponibles, el dólar pasó de $3.192,92 a $3.192,53, lo que significa que prácticamente mantuvo el mismo nivel observado al inicio de la semana. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos días se observa un movimiento diferente. El viernes 18 de septiembre la TRM era de $3.151,73, por lo que el salto registrado para el lunes 21 fue de $41,19. Posteriormente, este martes se presentó un ajuste de apenas 39 centavos.

La secuencia reciente de la tasa muestra un avance desde los niveles cercanos a $3.072 observados a mediados de septiembre hasta ubicarse nuevamente por encima de los $3.190 al comienzo de esta semana.



Cómo se ha comportado el dólar durante septiembre

Aunque durante los últimos días el dólar ha mostrado una recuperación, el balance de septiembre sigue siendo negativo frente al arranque del mes. El 1 de septiembre de 2026 la TRM se ubicó en $3.213,97. Esto equivale a una disminución acumulada de $21,44, es decir, una variación de-0,67 % en lo corrido del mes.

Las cifras históricas indican que el valor más alto registrado durante septiembre fue precisamente el del primer día del mes. En contraste, el nivel más bajo se registró el 12 de septiembre, con una tasa de $3.072,27. Desde ese mínimo comenzó una recuperación gradual. La TRM pasó de $3.072,27 a $3.109,30 el 15 de septiembre, luego se ubicó en $3.100,45 el 16, avanzó a $3.128,46 el 17, subió a $3.151,73 el 18 y posteriormente alcanzó los niveles de $3.192 observados esta semana.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia Bogotá $3.134 $3.223 $89 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.170 $3.215 $45 Medellín $3.085 $3.205 $120 Pereira $3.150 $3.220 $70

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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