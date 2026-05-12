Resultados Dorado Tarde, último sorteo del martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

El azar vuelve a ser el gran protagonista de la tarde en el centro del país. Este martes, miles de ciudadanos han seguido con atención el desarrollo del Dorado Tarde, uno de los juegos de chance más emblemáticos y con mayor trayectoria en el mercado colombiano. Bajo la vigilancia de las autoridades de control y el respaldo de la Lotería de Bogotá, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones más confiables para quienes buscan transformar una pequeña inversión en un premio que alivie el bolsillo.



Número ganador Dorado Tarde del 12 de mayo

A continuación, presentamos los resultados del sorteo realizado hoy, martes 12 de mayo:



Número Ganador: 8 - 8 - 6 - 8

La Quinta (balota adicional): 4

(Nota editorial: Este espacio se actualizará en tiempo real una vez las tómbolas oficiales arrojen el resultado a las 3:30 p. m.)



¿Cómo participar y cuánto cuesta jugar?

El Dorado Tarde se opera bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. A diferencia de las loterías de sorteo semanal que venden billetes o fracciones físicas con un precio estandarizado, en el chance es el apostador quien define las reglas. El usuario elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y decide cuánto dinero desea jugar. Además, si se siente con más suerte de la normal, puede añadir una quinta cifra para aumentar su premio.

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Se puede participar en puntos de venta autorizados, como la red Paga Todo o a través de canales digitales oficiales, con apuestas que inician habitualmente desde los $500 o $1.000 pesos (más el respectivo IVA del 19%). Esto lo convierte en el juego de azar más accesible para el presupuesto diario de los colombianos.

Para quienes no quieren perderse ni un segundo de la emoción, el sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. (en días festivos el horario cambia a la noche). La transparencia del proceso es absoluta, contando con la supervisión de delegados estatales y transmitiéndose en directo por el Canal 1. Minutos después de la emisión, los resultados son validados y publicados en las plataformas digitales para consulta pública.



Plan de premios del Dorado Tarde

La rentabilidad del Dorado Tarde es uno de sus mayores atractivos. El premio se calcula multiplicando el valor apostado por un factor fijo, según la precisión del acierto:



4 cifras (Directo): Gana 4.500 veces lo apostado.

Gana lo apostado. 3 cifras (Directo): Gana 400 veces lo apostado.

Gana lo apostado. 2 cifras (Pata): Gana 50 veces lo apostado.

Gana lo apostado. 1 cifra (Uña): Gana 5 veces lo apostado.

También existen modalidades de "Súper Combinado" que permiten ganar incluso si los números salen en un orden diferente al apostado, aunque con un factor de pago ajustado.



¿Qué debe hacer si su número es el ganador?

Si la fortuna le sonrió este martes, siga estas recomendaciones para garantizar el cobro de su premio:



Integridad del tiquete: El formulario original es el único comprobante legal. Manténgalo libre de tachaduras, roturas o humedad. Identificación: Es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original. No se aceptan otros documentos para este trámite. Lugar de cobro: Premios menores pueden redimirse directamente en los puntos de venta. Para montos superiores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.000), deberá acudir a las oficinas administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención de ley del 20% por Ganancias Ocasionales. Vencimiento: El derecho a reclamar el premio caduca al cumplirse un año desde la fecha del sorteo.

El Dorado Tarde nació como una respuesta de la Lotería de Bogotá para ofrecer un juego diario que mantuviera la mística de "El Dorado", la mítica leyenda de tesoros de la región cundiboyacense. Hoy, más que un juego, es una fuente vital de recursos para el sistema de salud en Colombia, ya que un porcentaje significativo de cada apuesta se destina por ley a financiar hospitales y servicios médicos en todo el territorio nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.