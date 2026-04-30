Resultados Lotería de Bogotá hoy, jueves 30 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería de Bogotá, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos en Colombia, realizó una nueva edición este jueves 30 de abril de 2026, generando expectativa entre miles de apostadores en todo el país.



Semana a semana, este juego de azar reúne a participantes que buscan acertar el premio mayor de la Lotería de Bogotá, además de contribuir con sus recursos al financiamiento del sistema de salud pública.



Resultados Lotería de Bogotá hoy, 30 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos son los números ganadores de la Lotería de Bogotá:

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Número: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá?

Para participar en la Lotería de Bogotá, es necesario adquirir un billete en puntos autorizados. Cada billete incluye:



Un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999)

Una serie de tres dígitos

El premio mayor se obtiene al acertar ambos datos de manera exacta.



Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Este sorteo cuenta con una amplia estructura de incentivos:



Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones 1 mega seco: $1.000 millones

$1.000 millones 2 secos de: $500 millones

$500 millones 3 secos de: $200 millones

$200 millones 6 secos de: $50 millones

$50 millones 10 secos de: $20 millones

$20 millones 30 secos de: $10 millones

¿Cuándo juega la Lotería de Bogotá?

El sorteo de la Lotería de Bogotá se realiza todos los jueves a las 10:25 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno y plataformas digitales autorizadas.



¿Cómo reclamar premios?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

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Conservar el billete original en buen estado

Presentar el documento de identidad

Reclamar el premio en puntos autorizados o en oficinas oficiales, según el monto

Recuerde que los premios superiores a ciertos topes están sujetos a retenciones, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

La Lotería de Bogotá sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos en cada sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.