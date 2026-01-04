Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 3 de enero de 2026

Publicidad
Como es habitual cada fin de semana, las principales loterías del país realizaron sus sorteos este sábado 3 de enero de 2026. La Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos Baloto y Revancha pusieron en juego millonarios premios que mantienen viva la expectativa de miles de apostadores en Colombia.
La Lotería de Boyacá celebró este sábado su sorteo ordinario, uno de los más esperados del inicio de año, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Desde Tunja, el tradicional juego volvió a captar la atención de miles de apostadores que siguieron la transmisión oficial a través de Canal Trece y las plataformas digitales de la entidad.
El sorteo de esta semana contó con un billete especial alusivo a los Reyes Magos, como símbolo de buenos augurios para el 2026.
Números ganadores de la Lotería de Boyacá sábado 3 de enero de 2026
Además del premio mayor, el plan de premios incluye varios incentivos secundarios que amplían las posibilidades de ganar entre los jugadores.
Premios destacados de la semana:
Como cada sábado, la Lotería del Cauca realizó su sorteo semanal desde la ciudad de Popayán, con un atractivo premio mayor de 8.000 millones de pesos, una cifra que la posiciona entre las loterías más llamativas del país.
La transmisión pudo seguirse EN VIVO por Canal 1, Telepacífico y los canales digitales oficiales de la lotería.
Números ganadores de la Lotería del Cauca
El plan de premios contempla, además del incentivo principal, una amplia distribución de premios secos y aproximaciones, permitiendo que más apostadores resulten beneficiados.
Premios adicionales de la Lotería del Cauca:
Baloto y Revancha realizaron un nuevo sorteo este sábado 3 de enero, consolidándose como los juegos acumulados más seguidos del país. Para esta jornada, Baloto ofrecía un pozo de $14.800 millones, mientras que Revancha alcanzó los $11.900 millones.
La transmisión del sorteo se realizó a las 11:00 p.m. a través de los canales oficiales del juego.
Números ganadores de Baloto y Revancha, sábado 3 de enero de 2026
Baloto
Revancha
Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43, junto con una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación completa, aunque existen múltiples premios menores para quienes coincidan con parte de los números.
Revancha funciona como una modalidad adicional que se activa con el mismo tiquete de Baloto, pagando un valor extra. El mecanismo es idéntico, pero el sorteo y el pozo acumulado son independientes, lo que permite competir por dos premios en una sola noche.
Las entidades recuerdan a los apostadores que los premios solo pueden reclamarse presentando el billete o tiquete original y verificando los resultados en canales oficiales.
Con estos sorteos, las principales loterías del país dan inicio al calendario de juegos de 2026, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte marque su comienzo de año.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co