Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 3 de enero de 2026

Como es habitual cada fin de semana, las principales loterías del país realizaron sus sorteos este sábado 3 de enero de 2026. La Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos Baloto y Revancha pusieron en juego millonarios premios que mantienen viva la expectativa de miles de apostadores en Colombia.



Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá celebró este sábado su sorteo ordinario, uno de los más esperados del inicio de año, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Desde Tunja, el tradicional juego volvió a captar la atención de miles de apostadores que siguieron la transmisión oficial a través de Canal Trece y las plataformas digitales de la entidad.

El sorteo de esta semana contó con un billete especial alusivo a los Reyes Magos, como símbolo de buenos augurios para el 2026.

Números ganadores de la Lotería de Boyacá sábado 3 de enero de 2026



Número ganador: 4426

Serie: 095

Además del premio mayor, el plan de premios incluye varios incentivos secundarios que amplían las posibilidades de ganar entre los jugadores.



Premios destacados de la semana:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Resultados de la Lotería del Cauca

Como cada sábado, la Lotería del Cauca realizó su sorteo semanal desde la ciudad de Popayán, con un atractivo premio mayor de 8.000 millones de pesos, una cifra que la posiciona entre las loterías más llamativas del país.



La transmisión pudo seguirse EN VIVO por Canal 1, Telepacífico y los canales digitales oficiales de la lotería.

Números ganadores de la Lotería del Cauca



Número ganador: 8712

Serie: 248

El plan de premios contempla, además del incentivo principal, una amplia distribución de premios secos y aproximaciones, permitiendo que más apostadores resulten beneficiados.

Premios adicionales de la Lotería del Cauca:



Premio seco: $300.000.000

$300.000.000 Segundo premio seco: $200.000.000

$200.000.000 Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y Revancha realizaron un nuevo sorteo este sábado 3 de enero, consolidándose como los juegos acumulados más seguidos del país. Para esta jornada, Baloto ofrecía un pozo de $14.800 millones, mientras que Revancha alcanzó los $11.900 millones.

La transmisión del sorteo se realizó a las 11:00 p.m. a través de los canales oficiales del juego.

Números ganadores de Baloto y Revancha, sábado 3 de enero de 2026

Baloto



Números: 42 – 24 – 09 – 15 – 38

Superbalota: 05

Revancha



Números: 01 – 04 – 11 – 34 – 14

Superbalota: 05

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43, junto con una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación completa, aunque existen múltiples premios menores para quienes coincidan con parte de los números.

Revancha funciona como una modalidad adicional que se activa con el mismo tiquete de Baloto, pagando un valor extra. El mecanismo es idéntico, pero el sorteo y el pozo acumulado son independientes, lo que permite competir por dos premios en una sola noche.



Recomendaciones para reclamar los premios

Las entidades recuerdan a los apostadores que los premios solo pueden reclamarse presentando el billete o tiquete original y verificando los resultados en canales oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados.

Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la entidad administradora correspondiente.

Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados.

Con estos sorteos, las principales loterías del país dan inicio al calendario de juegos de 2026, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte marque su comienzo de año.

