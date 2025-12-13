Resultados Lotería de Boyacá, sábado 13 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Como ya es tradición cada sábado en la noche, la Lotería de Boyacá realiza hoy su esperado sorteo, una cita que mantiene la expectativa de miles de apostadores en todo el país. En esta ocasión, la entidad juega el sorteo número 4602, con un premio mayor de $15.000 millones, consolidándose como una de las loterías más atractivas y tradicionales de Colombia.



Durante esta edición, el billete de la semana llega con un lanzamiento adicional, que incluye premios tecnológicos y de movilidad. En la fracción 1, los jugadores tienen la oportunidad de ganar un celular de alta gama y una bicimoto eléctrica. Por su parte, la fracción 2 entrega como incentivo adicional una bicimoto eléctrica y un parlante portátil, ampliando las opciones de premiación más allá del premio mayor.

La Lotería de Boyacá juega esta noche en plena temporada decembrina, una época clave en la que muchos colombianos buscan cerrar el año con un golpe de suerte. La transmisión oficial del sorteo se realiza a través de Canal Trece, así como por las plataformas digitales de la entidad en Facebook Live y YouTube, donde los resultados se dan a conocer en tiempo real y con total transparencia.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá 13 de diciembre de 2025

Premio mayor: por definir

por definir Serie: por definir

Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo de este sábado incluye una amplia bolsa de incentivos que incrementan las posibilidades de ganar:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

La entidad recuerda que los números oficiales se publican al finalizar la transmisión y recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete para evitar errores o confusiones.

¿Ganó? así puede reclamar su premio

La Lotería de Boyacá informa que el billete debe conservarse en buen estado, ya que es el único soporte válido para reclamar cualquier premio.



Premios menores a $2 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o cambiarse por un nuevo billete.

pueden cobrarse en puntos autorizados o cambiarse por un nuevo billete. Premios entre $2 y $6 millones: requieren presentación de cédula, RUT, huella dactilar y el formulario oficial disponible en la página web.

Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede de la Lotería de Boyacá en Tunja, ubicada en la calle 19 No. 9-35, piso 3.

Se acerca la 'Navidad Extraordinaria 2025'

Mientras se juega el sorteo 4602, la entidad ya calienta motores para uno de los eventos más esperados del año, la Navidad Extraordinaria 2025, que se realizará el próximo 24 de diciembre y entregará un premio mayor de $25.000 millones, además de incentivos como camionetas, viviendas, bicimotos eléctricas, aparatos electrónicos y premios instantáneos con la modalidad “Raspa y Gana”.

Además de los siguientes premios especiales:



Extra Súper Navideño: $2.000 millones.

Extra Fortuna: $700 millones.

Extra Alegría: $300 millones.

Extra Ilusión: $100 millones.

Dos premios Esperanza: $50 millones cada uno.

20 premios Optimismo: $20 millones.

44 premios Valentía: $10 millones.

Con esta amplia oferta de premios, la Lotería de Boyacá continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país, ofreciendo múltiples oportunidades para que la suerte toque la puerta de los hogares colombianos.



