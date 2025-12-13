Trabajadores colombianos ya no tendrán este beneficio en 2026

Mientras los trabajadores colombianos esperan conocer de cuánto será el aumento del salario mínimo para el 2026, discusión que esta semana tendrá un momento clave, la jornada laboral tendrá varios ajustes en beneficio de los empleados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Esto se debe a la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción de la jornada laboral semanal sin disminuir el salario de los trabajadores. El objetivo de la le ley no solo es reestructura el tiempo dedicado al trabajo, sino que también tiene un impacto directo y definitivo en las obligaciones patronales relacionadas con la promoción de espacios familiares y recreativos, específicamente en lo referente a la jornada semestral del día de la familia.



¿Qué pasará con el día de la familia en 2026?

De acuerdo con lo que establece la norma, a partir del 2026, la implementación total de la jornada de 42 horas semanales desencadenará en la exoneración permanente de esta obligación.



Esto quiere decir que este beneficio se podrá tomar por última vez en estos días de diciembre y ya quedará en manos de cada empresa establecer si por decisión propia se los otorga a los empleados.



¿Cómo quedarán las horas laborales en Colombia en 2026?

De acuerdo con la explicación del Ministerio del Trabajo, la Ley 2101 de 2021 ha implementado de manera gradual la reducción de las horas de la jornada laboral a la semana. El objetivo era minimizar el impacto negativo en el tejido económico y la rentabilidad de las empresas, buscando el fortalecimiento de la productividad laboral y soluciones a problemáticas estructurales del mercado,.



Este proceso de reducción gradual, iniciado en julio de 2023, está programado para culminar a mediados de 2026. La ley establece el siguiente cronograma:



A partir del 15 de julio de 2023, la jornada máxima legal fue de 47 horas semanales (reducción de una hora).

A partir del 15 de julio de 2024, la jornada máxima legal fue de 46 horas semanales (reducción de una hora).

A partir del 15 de julio de 2025, la jornada máxima legal fue de 44 horas semanales (reducción de dos horas).

A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima legal alcanzará las 42 horas semanales (reducción de dos horas).

En conclusión, explicó el Ministerio del Trabajo, a partir del 15 de julio de 2026, el empleador quedará exonerado de la obligación de conceder la jornada laboral semestral para el compartir familiar, una vez implementada en su totalidad la jornada máxima legal de 42 horas semanales. Este mecanismo legal opera como una compensación: al reducirse el tiempo máximo de trabajo semanal, se elimina la obligatoriedad de proporcionar los espacios de recreación y familia financiados por el empleador que la ley anterior exigía.



Horas nocturnas se cobrarán desde las 7 de la noche

Uno de los cambios que trajo consigo la reforma laboral es el ajuste en el inicio del horario nocturno, que ya no se contará a partir de las 9 p. m. sino de las 7 p. m. Así, el pago de horas nocturnas, comprendidas entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana deberá iniciar el próximo 25 de diciembre de 2025.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL