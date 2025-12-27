En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Boyacá, sábado 27 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Resultados Lotería de Boyacá, sábado 27 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

La tradicional Lotería de Boyacá sortea un premio mayor de 15 mil millones de pesos y se prepara para recibir a los últimos millonarios del año. Siga EN VIVO la trasmisión.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Lotería de Boyacá, sábado 27 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?
Números ganadores sábado 27 de diciembre de 2025 -
Lotería de Boyacá - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad