Resultados Lotería de Boyacá, sábado 27 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Luego de la intensa jornada de sorteos extraordinarios de Navidad del pasado 24 de diciembre, vuelve uno de los juegos de azar más esperados por miles de colombianos. La Lotería de Boyacá realiza este sábado 27 de diciembre de 2025 su último sorteo del año, con un billete especial que promete cerrar el año con premios millonarios y experiencias únicas.



La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través del Canal Trece, así como en las plataformas digitales de la Lotería de Boyacá en Facebook Live y YouTube.



Premios de la semana e incentivos de la noche

El sorteo correspondiente a esta fecha mantiene el tradicional premio mayor de 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías con mayor atractivo del país. Además del incentivo principal, el billete de esta semana incluye premios adicionales que buscan darle la bienvenida al 2026 con fortuna, viajes y reconocimientos especiales.

El sorteo número 4604 cuenta con un valor por billete de 20.000 pesos. Bajo el concepto “La llave para un nuevo año lleno de fortuna”, esta edición contempla beneficios complementarios entre ellos una motocicleta Yamaha y un crucero por el Caribe para dos personas, además de un lanzamiento adicional dentro del plan de premios.

Este sorteo incluye una extensa lista de incentivos que multiplica las posibilidades de ganar. Entre los más destacados están:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Número ganador: 0152

0152 Serie: 209

Los números oficiales se conocerán una vez finalice la transmisión del sorteo y sean publicados por los canales autorizados de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El reclamo se realiza ante la Lotería de Boyacá o en los puntos autorizados.



Premios menores: pueden cobrarse directamente en efectivo o canjearse por un billete para el próximo sorteo en cualquier punto autorizado.

pueden cobrarse directamente en efectivo o canjearse por un billete para el próximo sorteo en cualquier punto autorizado. Premios secos entre $2 millones y $6 millones: el ganador debe diligenciar el formato oficial disponible en la página web, presentar copia del RUT, cédula y dejar su huella.

el ganador debe diligenciar el formato oficial disponible en la página web, presentar copia del RUT, cédula y dejar su huella. Premios superiores a $10 millones: se reclaman únicamente en la sede principal de la Lotería, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.

Con este sorteo, la Lotería de Boyacá continúa siendo protagonista del cierre de año, ofreciendo a los jugadores una nueva oportunidad de empezar el 2026 con fortuna.

