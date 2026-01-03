Resultados Lotería de Boyacá, sábado 3 de enero de 2026: ¿es uno de los ganadores?

Con la llegada de un nuevo año, la Lotería de Boyacá continúa con su sorteo habitual y este sábado 3 de enero de 2026 vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país. En esta ocasión, el tradicional juego de azar presenta un billete especial inspirado en los Reyes Magos, un guiño simbólico a la temporada que invita a comenzar el año con esperanza y fortuna.

La Lotería de Boyacá sortea un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una de las bolsas más atractivas del mercado nacional, y mantiene su cita semanal con los apostadores que esperan convertirse en los primeros millonarios del 2026. El sorteo se realiza en la noche de este sábado y puede seguirse EN VIVO a través de la transmisión oficial por Canal Trece, así como en las plataformas digitales de la Lotería de Boyacá en Facebook Live y YouTube.

Además del incentivo principal, el plan de premios incluye una serie de premios secos que amplían las posibilidades de ganar y convierten este sorteo en uno de los más llamativos del inicio de año. El valor del billete para esta edición es de 20.000 pesos y la fracción a 5.000, correspondiente al sorteo ordinario de la semana.



Resultados EN VIVO Lotería de Boyacá, sábado 3 de enero de 2026

Número ganador: 4426

Serie: 095

Los números oficiales se conocen una vez finalice la transmisión del sorteo y sean publicados por los canales autorizados de la Lotería de Boyacá. Se recomienda a los jugadores verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de reclamar cualquier premio.



Premios de la semana

El sorteo de este sábado mantiene la estructura tradicional de incentivos, entre los que se destacan:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión : $300.000.000

: $300.000.000 Premio Esperanza : $100.000.000

: $100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete original en buen estado y comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

Premios secos entre $2 millones y $6 millones: el ganador debe diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registrar su huella.

Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.

Con este sorteo inspirado en los Reyes Magos, la Lotería de Boyacá reafirma su tradición y abre el calendario de juegos del 2026 con una nueva oportunidad para que la suerte toque a la puerta de los colombianos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL