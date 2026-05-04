Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

Durante la noche de este lunes 4 de mayo de 2026 se desarrolla una nueva jornada de sorteos en Colombia con tres de los juegos de azar más representativos del país: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto junto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios en juego, miles de apostadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer los resultados y verificar si sus números coinciden con las combinaciones ganadoras.



Como es habitual, los sorteos se realizan en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las extracciones. Las entidades responsables publican los resultados minutos después de finalizados los procesos, a través de sus canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Una vez finaliza el sorteo de esta jornada, se conocen los resultados oficiales correspondientes a la Lotería de Cundinamarca:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Este juego continúa destacándose por su premio mayor, que suele alcanzar cifras millonarias, además de contar con un plan de premios complementario que amplía las oportunidades de ganar entre los participantes.



Resultados de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima también realiza su sorteo semanal en esta jornada, consolidándose como una de las más tradicionales del país:



Número ganador: 5514

5514 Serie: 175

El sorteo incluye un premio mayor significativo, acompañado de diversas categorías adicionales y premios por aproximación que incrementan las probabilidades de acierto.



Resultados de Baloto y Revancha

En paralelo, Baloto y su modalidad Revancha se sortean en la noche de este lunes, generando gran expectativa entre los jugadores por sus acumulados:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Baloto



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Este juego permite a los participantes seleccionar cinco números dentro de un rango determinado, además de una superbalota. La modalidad Revancha ofrece una segunda oportunidad con la misma combinación elegida, lo que aumenta las opciones de obtener un premio.



Recomendaciones para los jugadores

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan verificar los números únicamente a través de canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes. Asimismo, es fundamental conservar el billete o tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente con los operadores de cada juego, cumpliendo con los requisitos establecidos, como la presentación del documento de identidad. También es importante tener en cuenta que algunos premios están sujetos a retenciones legales vigentes.



Con esta nueva jornada del 4 de mayo de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en Colombia, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana buscan acertar la combinación ganadora.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co