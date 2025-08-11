Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 11 de agosto de 2025: números ganadores.

La Lotería de Cundinamarca llevará a cabo este lunes, 11 de agosto de 2025, su sorteo semanal, el cual pone en juego un premio mayor de $6.000 millones. Además del acumulado principal, los participantes tendrán la oportunidad de ganar múltiples premios secos, una alternativa adicional para quienes apuestan por la suerte cada inicio de semana. El sorteo se realizará, como es habitual, a partir de las 10:25 p. m. y podrá seguirse en vivo a través de la señal del Canal Uno, así como en las transmisiones oficiales de la Lotería de Cundinamarca en Facebook y YouTube. Esta jornada de sorteos también coincide con el sorteo de la Lotería del Tolima y las apuestas del Baloto y Revancha, que completan la oferta de juegos de azar programada para los lunes en Colombia.

La Lotería de Cundinamarca es un juego de azar autorizado y administrado por el departamento del mismo nombre, que semana tras semana ofrece a los jugadores la posibilidad de participar por atractivos premios. Los billetes se pueden adquirir tanto en formato físico como digital, facilitando el acceso a participantes en todo el país. Las compras presenciales se realizan en los puntos de venta oficiales, mientras que la opción virtual está disponible a través del portal web de la Lotería de Cundinamarca, el cual direcciona a plataformas aliadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. Para jugar en línea, los usuarios deben registrarse en cualquiera de estas plataformas, seleccionar su modalidad de juego —manual o automática—, escoger el número y la fracción del billete, y efectuar el pago mediante canales digitales. Tras completar la compra, reciben un comprobante electrónico que certifica su participación en el sorteo.



Resultados EN VIVO Lotería de Cundinamarca, último sorteo, lunes 11 de agosto de 2025

En el sorteo más reciente, correspondiente al lunes, 11 de agosto de 2025, se jugó el premio mayor de 6.000 millones de pesos. Es importante consultar las fuentes oficiales como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca o medios aliados para verificar los resultados completos. Estos son los números ganadores:



Números ganadores: 7108

7108 Serie: 167

Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

El sistema también contempla pagos por aproximaciones al número mayor, con las siguientes recompensas:



Última cifra: $60.000

Dos primeras o dos últimas cifras: $500.000

Tres primeras o tres últimas cifras: $4.000.000

Dos primeras y la última cifra: $4.000.000

Número completo en cualquier orden: $6.000.000

¿Qué hacer si resulta ganador de la Lotería de Cundinamarca?

Si resulta ganador, lo primero es conservar en buen estado su billete físico o comprobante digital y verificar los números publicados oficialmente por la Lotería de Cundinamarca. Tras confirmar la coincidencia, debe dirigirse al canal oficial correspondiente para reclamar el premio, ya sea de manera presencial o a través de los medios digitales habilitados, según lo establecido en el reglamento de la entidad.



¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

Actualmente, puede participar en la Lotería de Cundinamarca tanto de forma presencial como virtual. Quienes eligen la modalidad digital pueden hacerlo a través de plataformas autorizadas que garantizan una compra segura del billete. Este es el paso a paso para jugar en línea:



Ingrese al sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca.

Seleccione alguna de las plataformas habilitadas para la venta virtual, como Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired.

Cree una cuenta en la plataforma elegida o inicie sesión si ya está registrado.

En el menú principal, diríjase a la sección de juegos de lotería y seleccione la Lotería de Cundinamarca.

Escoja una modalidad de juego:

Automática: el sistema asigna los números al azar.

Manual: el participante selecciona los números de su preferencia.

el sistema asigna los números al azar. el participante selecciona los números de su preferencia. Indique la cantidad de fracciones del billete que desea comprar.

Confirme el número elegido.

Realice el pago mediante la plataforma de pagos electrónicos (PSE).

Una vez finalizado el proceso, el sistema emitirá un comprobante digital del billete adquirido. Es fundamental conservar esta constancia, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador. Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan los lunes en la noche y pueden seguirse en vivo a través de los canales autorizados.

