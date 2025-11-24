Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realizará un nuevo sorteo este lunes 24 de noviembre, con un premio mayor de $6.000 millones y varios premios secos adicionales. El sorteo, que inicia a las 10:25 p. m., podrá verse en vivo por el Canal Uno y por las transmisiones oficiales en Facebook y YouTube. Esta jornada coincide también con los sorteos de la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha, habituales en los lunes de Colombia.

Este juego de azar, administrado por el departamento de Cundinamarca, ofrece billetes en modalidad física y digital. Los jugadores pueden comprarlos en puntos autorizados o a través del portal oficial, que redirige a plataformas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. Para jugar en línea es necesario registrarse, elegir modalidad de juego, número y fracción, realizar el pago digital y recibir un comprobante electrónico que confirma la participación.



Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 24 de noviembre de 2025

En el sorteo más reciente, correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025, se jugó el premio mayor de 6.000 millones de pesos. Es importante consultar las fuentes oficiales como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca o medios aliados para verificar los resultados completos. Estos son los números ganadores:



Números ganadores :

: Serie:

¿Qué hacer si resulta ganador de la Lotería de Cundinamarca?

En caso de ganar alguno de los premios de la Lotería de Cundinamarca, lo primero que debe tener en cuenta es que debe conservar en buen estado su billete físico o comprobante digital y verificar los números publicados oficialmente por la Lotería de Cundinamarca. Tras confirmar la coincidencia, debe dirigirse al canal oficial correspondiente para reclamar el premio, ya sea de manera presencial o a través de los medios digitales habilitados, según lo establecido en el reglamento de la entidad.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

Puede participar en la Lotería de Cundinamarca tanto de forma presencial como virtual. Quienes eligen la modalidad digital pueden hacerlo a través de plataformas autorizadas que garantizan una compra segura del billete. Este es el paso a paso para jugar en línea:



Ingrese al sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca. Seleccione alguna de las plataformas habilitadas para la venta virtual, como Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired. Cree una cuenta en la plataforma elegida o inicie sesión si ya está registrado. En el menú principal, diríjase a la sección de juegos de lotería y seleccione la Lotería de Cundinamarca. Escoja una modalidad de juego: automática o manual. Indique la cantidad de fracciones del billete que desea comprar. Confirme el número elegido. Realice el pago mediante la plataforma de pagos electrónicos (PSE).

Una vez finalizado el proceso, el sistema emitirá un comprobante digital del billete adquirido. Es fundamental conservar esta constancia, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador. Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan los lunes en la noche y pueden seguirse en vivo a través de los canales autorizados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co