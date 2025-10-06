Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 6 de octubre de 2025: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo una nueva edición de su sorteo semanal este lunes 6 de octubre de 2025, en el que se jugó un premio mayor de $6.000 millones de pesos. Como es habitual, el evento se desarrolló a partir de las 10:25 de la noche y fue transmitido en directo a través del Canal Uno, así como por las cuentas oficiales de la Lotería en Facebook y YouTube.

La jornada coincidió con la realización de otros juegos de azar que hacen parte de la agenda de los lunes en Colombia, entre ellos el sorteo de la Lotería del Tolima y las apuestas de Baloto y Revancha, que completaron la oferta para los jugadores que confían en la suerte al inicio de la semana.



Resultados EN VIVO Lotería de Cundinamarca 6 de octubre de 2025

El premio mayor de la noche, valorado en seis mil millones de pesos, correspondió al número 4452 de la serie 157. La entidad recordó que los resultados oficiales siempre deben verificarse a través de los canales institucionales, como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca y las plataformas aliadas que publican los listados de ganadores.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca, administrada por la Gobernación del departamento, mantiene dos formas de participación: la tradicional, con billetes físicos disponibles en los puntos de venta autorizados del país, y la modalidad digital, que permite comprar a través del portal web oficial y de plataformas aliadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired.

En la modalidad virtual, los usuarios deben registrarse en alguna de estas plataformas, seleccionar la opción de la Lotería de Cundinamarca, escoger su número de preferencia o dejar que el sistema lo asigne de forma automática, definir la cantidad de fracciones del billete y completar el pago por PSE u otros medios electrónicos. Una vez confirmada la transacción, el sistema emite un comprobante digital, documento que certifica la participación en el sorteo y sirve como soporte en caso de resultar ganador.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras, ya sea del premio mayor o de alguno de los secos, deben conservar el billete en buen estado o el comprobante digital en caso de haber participado en línea. Tras la verificación de los números en las fuentes oficiales, los ganadores deben comunicarse con los canales habilitados por la Lotería de Cundinamarca para iniciar el proceso de cobro.



En el caso de los billetes físicos, el reclamo puede hacerse directamente ante las oficinas autorizadas por la entidad, presentando el documento original y la identificación del ganador. Para los billetes adquiridos virtualmente, el trámite se realiza siguiendo las instrucciones de la plataforma donde se hizo la compra, las cuales están alineadas con las normas de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.

La entidad recuerda que todos los premios están sujetos a retenciones de ley y que el pago se realiza únicamente al titular legítimo del billete o comprobante. Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan cada lunes en la noche, manteniendo una tradición de décadas entre los juegos de azar del país. Su propósito principal es recaudar recursos para la salud pública del departamento, objetivo que se cumple a través de la compra de billetes por parte de los ciudadanos.



Desde la entidad se invita a los jugadores a participar de manera responsable, adquirir los billetes únicamente por los canales oficiales y mantenerse atentos a los resultados publicados tras cada sorteo. Con esta nueva edición, la Lotería de Cundinamarca continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país, combinando la tradición del juego físico con las facilidades del formato digital, que amplía el acceso a los participantes en todo el territorio nacional.

