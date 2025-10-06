Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 6 de octubre de 2025: números ganadores

La Lotería del Tolima realizó en la noche de este lunes 6 de octubre de 2025 su sorteo tradicional, en el que se puso en juego un premio mayor de $3.000 millones. Como cada semana, el evento se desarrolló a las 10:30 p. m., hora habitual para la transmisión del sorteo, que en esta ocasión coincidió con los juegos de la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.

Durante la jornada, la entidad confirmó que en total se entregan más de $9.600 millones, distribuidos entre premios secos, bonos y demás incentivos que complementan el plan de premios establecido. Estos valores se reparten entre quienes compran el billete completo o las fracciones correspondientes, tanto en formato físico como digital.



Resultados Lotería del Tolima último sorteo, 6 de octubre de 2025

El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima del lunes 6 de octubre de 2025, fue el 0334 de la serie 70, correspondiente al premio mayor de $3.000 millones. Los resultados fueron verificados por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.

De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio mayor: $3.000.000.000

"El carro de mis sueños": $150.000.000

"La casa de mis sueños": $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y la última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

Cómo participar en la Lotería del Tolima

La compra del billete se puede realizar en cualquiera de las dos modalidades disponibles: presencial o virtual. En el caso de la venta física, los puntos autorizados incluyen redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, además de distribuidores locales en distintas regiones del país.



Por otra parte, quienes prefieren realizar la compra en línea pueden hacerlo a través del portal oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso de adquisición en línea incluye los siguientes pasos:



Ingresar al sitio web y registrarse con los datos personales requeridos: nombre, número de documento, edad y correo electrónico.

Acceder a la opción “Jugar ahora” y seleccionar la Lotería del Tolima.

Elegir los números de manera manual o permitir que el sistema los genere automáticamente.

Definir la cantidad de fracciones que se desea comprar.

Realizar el pago a través del sistema PSE.

Conservar el comprobante digital emitido al finalizar la transacción, ya que este sirve como soporte legal para cualquier reclamo posterior.

Reclamo de premios y requisitos

Para los ganadores, el procedimiento de cobro depende del monto obtenido. Si el premio es inferior a $5.000.000, puede reclamarse directamente en puntos autorizados como loteros o establecimientos certificados, presentando el billete original en buen estado.

En el caso de los premios que superen ese valor, el trámite debe efectuarse personalmente en la sede principal de la Lotería del Tolima, ubicada en Ibagué, en la carrera 2 con calle 11. Allí, los ganadores deben presentar su documento de identidad original y el Registro Único Tributario (RUT), requisito exigido por la DIAN para procesar transacciones de carácter financiero y tributario.



La entidad recomienda verificar los resultados exclusivamente en sus medios oficiales —sitio web, redes sociales y transmisiones certificadas— antes de iniciar cualquier gestión. Esto con el fin de evitar fraudes o confusiones que puedan presentarse a través de páginas no autorizadas o cadenas de mensajes falsos.

La Lotería del Tolima, que ha mantenido su operación continua durante más de seis décadas, destina parte de sus ingresos al financiamiento del sector salud del departamento. Con cada sorteo semanal, miles de jugadores participan con la expectativa de obtener alguno de los premios y, al mismo tiempo, contribuir a los programas sociales que dependen de esta fuente de recursos.

El próximo sorteo está previsto para el lunes 13 de octubre de 2025, en el mismo horario de las 10:30 p. m. Los interesados pueden adquirir desde ya sus billetes y fracciones en los canales de venta habilitados.

