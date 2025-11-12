Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 12 de noviembre: números ganadores

La Lotería de Manizales realizará un nuevo sorteo con un premio mayor de $2.600 millones, un evento que promete llenar de emoción a los apostadores. La cita será el miércoles 12 de noviembre a las 11:00 p. m., y contará además con premios secos y de aproximación, lo que amplía las oportunidades de ganar para todos los participantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta jornada tendrá un atractivo adicional, ya que coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiendo la noche en una de las más esperadas por los aficionados al azar en Colombia.

Quienes deseen seguir el desarrollo del sorteo podrán hacerlo en vivo a través de las plataformas oficiales de YouTube y Facebook de la Lotería de Manizales. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia y ofrece a los jugadores una experiencia más cercana y dinámica.



Resultados EN VIVO Lotería de Manizales miércoles 12 de noviembre

Estos son los resultados oficiales de la Lotería de Manizales de este miércoles:



Número ganador : 3917

: 3917 Serie : 137

: 137 Resultado Ganasiempre: 5427

Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:



Premios secos

2 premios de $300 millones

3 premios de $200 millones

5 premios de $100 millones

10 premios de $80 millones

10 premios de $60 millones

10 premios de $50 millones

10 premios de $40 millones

1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación

Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo participar en la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales ofrece un proceso de participación fácil y accesible para todas las personas mayores de edad en Colombia. Los boletos pueden adquirirse en puntos de venta físicos autorizados, como droguerías, supermercados y tiendas de chance. Además, gracias a plataformas en línea como Lottired, es posible comprar los billetes desde cualquier lugar del país, lo que permite que jugadores de todas las regiones participen sin complicaciones.



Cada billete de la Lotería de Manizales contiene un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y una serie. Los participantes pueden elegir entre adquirir el billete completo o comprar una fracción, también conocida como "parte". El número de fracciones adquiridas determina el valor del premio: cuantas más fracciones se compren, mayor será el monto a recibir en caso de resultar ganador.



El sorteo se realiza semanalmente bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando un proceso seguro y transparente. Los números ganadores se eligen de forma aleatoria, y además del premio mayor, se entregan premios secos y de aproximación, lo que aumenta las posibilidades de obtener una recompensa.

Publicidad

Para quienes prefieren jugar en línea, el procedimiento es igual de simple: basta con registrarse en una plataforma autorizada, seleccionar un número (o dejar que el sistema lo elija automáticamente), decidir cuántas fracciones comprar y realizar el pago de forma segura. Al finalizar, el jugador recibe una confirmación digital y podrá consultar los resultados en el momento del sorteo para verificar si su número fue uno de los afortunados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co