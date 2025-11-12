Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 12 de noviembre: los números ganadores

La Lotería del Valle realizará su esperado sorteo este miércoles 12 de noviembre, en cumplimiento de su calendario oficial y bajo los más altos estándares de transparencia y legalidad. Como es costumbre, el evento contará con la supervisión de los organismos de control competentes, garantizando un desarrollo correcto y confiable.

La transmisión en vivo dará inicio a las 10:30 p. m. y podrá seguirse a través del canal regional Telepacífico, permitiendo que jugadores de todo el país disfruten del sorteo en tiempo real. Este evento coincidirá con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta, convirtiendo la noche en una de las más emocionantes para los amantes del azar en Colombia.

Para quienes no puedan ver la transmisión por televisión, los resultados oficiales estarán disponibles de forma ágil y accesible en los canales digitales de la Lotería del Valle. Los números ganadores se publicarán en su página web, redes sociales verificadas y en plataformas aliadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, facilitando la consulta desde cualquier lugar y dispositivo.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle miércoles 12 de noviembre

Números ganadores : 4292

: 4292 Serie: 063

La Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una estructura de premios secundarios que incluye distintas categorías. El plan actual contempla más de 30 premios secos, distribuidos en montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones. Esta ampliación del esquema busca reconocer a un mayor número de participantes y mantener el interés en este tipo de juegos de azar.



Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle tiene un plan de premios en curso que contempla un acumulado total de $22.000 millones de pesos. De ese total, el premio mayor corresponde a $9.000 millones. El resto del plan está conformado por múltiples premios secundarios, más conocidos como "secos" de diversos montos, distribuidos de la siguiente manera



1 premio seco de $500 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

3 premios secos de $60 millones

1 premio seco de $40 millones

25 premios secos de $30 millones

¿Cómo participar en la Lotería del Valle?

Participar en la Lotería del Valle es un proceso fácil y accesible para todas las personas mayores de edad en Colombia. Cada billete está compuesto por un número de cuatro dígitos y una serie de tres cifras, ofreciendo una oportunidad única de participar en los sorteos semanales. El valor del billete completo es de $18.000, aunque también puede adquirirse por fracciones, cada una con un costo de $6.000. En caso de comprar solo una fracción, el premio recibido será proporcional al número de fracciones adquiridas.



Los boletos pueden comprarse en puntos de venta autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados. Asimismo, para mayor comodidad, la Lotería del Valle permite realizar la compra en línea a través de plataformas digitales seguras. Desde estas aplicaciones, los jugadores pueden elegir su número favorito, seleccionar la cantidad de fracciones que desean jugar y efectuar el pago electrónicamente, todo desde la comodidad de su hogar o cualquier lugar del país.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Si resulta ganador del sorteo de la Lotería del Valle de este miércoles 12 de noviembre de 2025, es fundamental seguir una serie de pasos para reclamar su premio de forma correcta y segura.

Primero, conserve el billete en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños visibles, y verifique que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El cobro del premio debe realizarse de manera presencial en las oficinas principales de la Lotería del Valle o en puntos de atención autorizados. Al momento de la reclamación, deberá presentar su documento de identidad original y, en algunos casos, diligenciar un formulario de reclamación.

Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Los ganadores disponen de un plazo máximo de 12 meses para reclamar su premio; una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro caduca. Para evitar fraudes o información falsa, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle, que son:



Sitio web oficial de la Lotería del Valle

Transmisión en vivo por el canal Telepacífico

Redes sociales verificadas de la Lotería del Valle

Plataformas de venta autorizadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co