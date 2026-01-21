En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a girar en torno a la Lotería de Manizales, que esta noche realiza un nuevo sorteo con premios millonarios. Siga en vivo los resultados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026
Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026. -
Getty Images/ Lotería de Manizales

Este miércoles 21 de enero de 2026, la Lotería de Manizales lleva a cabo un nuevo sorteo, uno de los juegos tradicionales de billetes más reconocidos del país. Como cada semana, cientos de apostadores siguen atentos la transmisión en vivo con la expectativa de conocer si la suerte los acompaña en esta nueva jornada.

La transmisión oficial del sorteo se realiza los miércoles a las 11:00 p.m. a través de los canales digitales de EMSA Lotería de Manizales, especialmente su canal de YouTube, Facebook así como en el sitio web institucional, donde posteriormente se publican las actas y tablas oficiales de resultados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Últimas Noticias

  1. Resultados Baloto y Revancha, último sorteo sábado 22 de noviembre: números ganadores
    Números ganadores de Baloto y Revancha -
    Canva - Baloto
    ECONOMÍA

    Resultados Baloto y Revancha hoy, miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

  2. Astro Luna 14 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Astro Luna 14 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Super Astro Luna - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: los números ganadores

Aunque distintos medios y canales regionales realizan cobertura del evento, la entidad recuerda que la única validación oficial para efectos de reclamación es la consignada en el acta del sorteo, publicada en los canales oficiales de la Lotería de Manizales.

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 21 de enero

  • Número ganador:
  • Serie:

¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales es un juego de billetes administrado por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), cuyo objetivo es generar recursos destinados al sector salud. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van de 0000 a 9999, y una serie de tres dígitos que identifica la combinación.

Publicidad

El billete completo está dividido en cuatro fracciones, cada fracción tiene un valor de $3.000, mientras que el billete completo cuesta $12.000. El premio mayor se otorga cuando el número y la serie coinciden de manera exacta, aunque también existen múltiples premios por aciertos parciales y aproximaciones.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de un amplio esquema de premios adicionales. Entre los premios secos se encuentran montos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $80 millones, $60 millones, $50 millones y $40 millones, además de un premio especial de $1.807.229.

Publicidad

Asimismo, el plan incluye premios por aproximación, que reconocen coincidencias parciales en las cifras del número ganador.

  • Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193
  • Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193
  • Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Última cifra: 887 premios de $144.578
  • Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Manizales recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en fuentes oficiales, conservar el billete en buen estado y no compartir información sensible en redes sociales o sitios no autorizados. Para cualquier reclamación, el billete original y la validación oficial del sorteo son indispensables.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Manizales

Lotería de Manizales

Publicidad

Publicidad

Publicidad