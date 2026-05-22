Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios viernes 22 de mayo de 2026

Este viernes 22 de mayo de 2026 se realiza una nueva jornada de sorteos para tres de las loterías más reconocidas del país: la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Cada una entrega millonarios premios mayores y diferentes secos y aproximaciones para los jugadores.
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Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo
La Lotería de Medellín juega este viernes con un premio mayor multimillonario y varios premios secos distribuidos entre los participantes. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:
- Números ganadores:
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Plan de premios en la Lotería de Medellín
La Lotería de Medellín cuenta con el siguiente esquema de premios:
- Premio Mayor: $16.000 millones
- 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
- 2 Secos: $700 millones cada uno
- 2 Secos: $500 millones cada uno
- 6 Secos: $100 millones cada uno
- 7 Secos: $50 millones cada uno
- 10 Secos: $20 millones cada uno
- 15 Secos: $10 millones cada uno
- Aproximaciones por coincidencias parciales con el número mayor
El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.
Lotería de Santander: resultados del sorteo
La Lotería de Santander también juega este viernes con un premio mayor de miles de millones de pesos.
- Números ganadores:
- Serie:
Plan de premios de la Lotería de Santander
El plan de premios contempla:
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- Premio mayor: $6.500 millones
- 1 premio seco de $700 millones
- 2 premios secos de $500 millones
- 3 premios secos de $300 millones
- 4 premios secos de $200 millones
- 7 premios secos de $100 millones
- 20 premios secos de $50 millones
- 10 premios secos de $20 millones
- 15 premios secos de $10 millones
El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.
¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?
- Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.
- Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y documento de identidad válido.
Los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.
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Lotería de Risaralda: resultados y premios del sorteo
La Lotería de Risaralda realiza un nuevo sorteo con un premio mayor multimillonario y diferentes premios secos.
- Números ganadores:
- Serie:
Premios secos principales de la Lotería de Risaralda
- “El Gordo de la Risaralda”: $300 millones
- “Ángel de la Suerte”: $200 millones
- “Mula Millonaria”: $150 millones
- “Milagro Millonario”: $80 millones
Otros premios secos
- 3 premios “Guaca de Oro”: $60 millones cada uno
- 5 premios “Cofre de Diamantes”: $50 millones cada uno
- 3 premios “Trébol de la Fortuna”: $40 millones cada uno
- 5 premios “De Perla”: $35 millones cada uno
- 11 premios “Cosecha Millonaria”: $30 millones cada uno
Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega aproximadamente $60 millones.
Las autoridades recomiendan conservar el billete en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, y verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.