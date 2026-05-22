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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios viernes 22 de mayo de 2026

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios viernes 22 de mayo de 2026

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda juegan todos los viernes a las 11 de la noche. Aliste su boleto y consulte EN VIVO los resultados de estos tres sorteos tradicionales en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de may, 2026
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Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: resultados 15 de mayo de 2026

Este viernes 22 de mayo de 2026 se realiza una nueva jornada de sorteos para tres de las loterías más reconocidas del país: la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Cada una entrega millonarios premios mayores y diferentes secos y aproximaciones para los jugadores.

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Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo

La Lotería de Medellín juega este viernes con un premio mayor multimillonario y varios premios secos distribuidos entre los participantes. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:

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  • Números ganadores:
  • Serie:

Plan de premios en la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín cuenta con el siguiente esquema de premios:

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Super Astro Luna resultados del viernes 22 de mayo de 2026: los números ganadores

  • Premio Mayor: $16.000 millones
  • 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
  • 2 Secos: $700 millones cada uno
  • 2 Secos: $500 millones cada uno
  • 6 Secos: $100 millones cada uno
  • 7 Secos: $50 millones cada uno
  • 10 Secos: $20 millones cada uno
  • 15 Secos: $10 millones cada uno
  • Aproximaciones por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.

Lotería de Santander: resultados del sorteo

La Lotería de Santander también juega este viernes con un premio mayor de miles de millones de pesos.

  • Números ganadores:
  • Serie:

Plan de premios de la Lotería de Santander

El plan de premios contempla:

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  • Premio mayor: $6.500 millones
  • 1 premio seco de $700 millones
  • 2 premios secos de $500 millones
  • 3 premios secos de $300 millones
  • 4 premios secos de $200 millones
  • 7 premios secos de $100 millones
  • 20 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $20 millones
  • 15 premios secos de $10 millones

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.

¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?

  • Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.
  • Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y documento de identidad válido.

Los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.

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Lotería de Risaralda: resultados y premios del sorteo

La Lotería de Risaralda realiza un nuevo sorteo con un premio mayor multimillonario y diferentes premios secos.

  • Números ganadores:
  • Serie:

Premios secos principales de la Lotería de Risaralda

  • “El Gordo de la Risaralda”: $300 millones
  • “Ángel de la Suerte”: $200 millones
  • “Mula Millonaria”: $150 millones
  • “Milagro Millonario”: $80 millones

Otros premios secos

  • 3 premios “Guaca de Oro”: $60 millones cada uno
  • 5 premios “Cofre de Diamantes”: $50 millones cada uno
  • 3 premios “Trébol de la Fortuna”: $40 millones cada uno
  • 5 premios “De Perla”: $35 millones cada uno
  • 11 premios “Cosecha Millonaria”: $30 millones cada uno

Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega aproximadamente $60 millones.

Las autoridades recomiendan conservar el billete en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, y verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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