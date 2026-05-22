Resultados Caribeña Noche último sorteo del viernes 22 de mayo de 2026: números ganadores

A las 10:30 de la noche de este viernes 22 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de chance más seguidos en la región Caribe. El número ganador se dará a conocer a través de plataformas digitales, sitios autorizados y puntos de venta oficiales. A continuación, consulte el resultado de hoy y revise los pasos para reclamar el premio en caso de acertar la cifra.



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Resultados Caribeña Noche del viernes 22 de mayo de 2026

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Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador corresponde a una combinación de cuatro cifras y, si además acierta la quinta cifra, el valor del premio puede aumentar según la modalidad apostada.

¿Cuánto cuesta jugar La Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche están diseñadas para ser accesibles. El valor mínimo es de $500 pesos colombianos y el máximo permitido es de $10.000, lo que permite participar con diferentes presupuestos.



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Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar:

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El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formulario SIPLAFT disponible en puntos autorizados.

Si el premio supera las 182 UVT, también se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

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¿Cómo participar en La Caribeña Noche?

Para jugar, el participante debe:

Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Definir el valor de la apuesta.

Conservar el comprobante en buen estado.

El boleto es indispensable para reclamar cualquier premio.

Modalidades de La Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de apuesta se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana acertando las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana acertando la última cifra del número ganador.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.