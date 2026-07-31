Resultados Lotería de Risaralda último sorteo de hoy, viernes 31 de julio de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a encenderse en el Eje Cafetero y en toda Colombia. Fiel a su cita semanal de cada viernes por la noche, la Lotería de Risaralda, reconocida popularmente por su lema "la que le cumple a sus sueños", lleva a cabo su tradicional sorteo ordinario. Miles de apostadores en las diferentes regiones del país aguardan el giro de las balotas con la ilusión de quedarse con el jugoso Premio Mayor o alguno de los múltiples secos del plan de premios.



Resultado del Sorteo: Viernes 31 de Julio de 2026 (Sorteo 2961)

A continuación, se detalla la planilla oficial de números afortunados para su verificación en cuanto la mesa de delegados otorgue el aval definitivo:

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Premio Mayor ($2.333 Millones):

Serie:

(Nota: Este bloque informativo se mantendrá abierto para la actualización inmediata de los números ganadores tan pronto concluya el escrutinio en vivo).



Historia y función social

La Lotería de Risaralda fue creada en 1967, simultáneamente con el nacimiento político-administrativo del departamento. A lo largo de casi seis décadas de trayectoria ininterrumpida, se ha consolidado como una de las empresas públicas de juegos de suerte y azar más queridas y sólidas del país.

Su razón de ser trasciende el entretenimiento: opera bajo el régimen de monopolio rentístico estatal, lo que significa que el mayor porcentaje de sus ingresos netos se destina directamente al financiamiento de la salud pública regional. Cada billete adquirido por los ciudadanos contribuye a la red hospitalaria pública, mejorando la dotación técnica, el acceso a urgencias y la atención médica de las poblaciones más vulnerables.



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

Mecánicamente, la lotería opera mediante la extracción aleatoria de una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos.



Su atractivo plan de premios supera los $14.400 millones de pesos en juego por sorteo. El galardón acumulado principal es el Premio Mayor de $2.333 millones de pesos. Adicionalmente, cuenta con una variada bolsa de premios secos (denominados Seco Cafetero, Pa' la Beca, Seco de Lujo, entre otros) y miles de oportunidades de ganar a través de las aproximaciones al mayor, ya sea con o sin serie (últimas tres cifras, tres primeras, número invertido, entre otros).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Apostar en la Lotería de Risaralda es accesible para cualquier presupuesto:



Billete Completo: Integrado por tres fracciones, tiene un valor total de $12.000 .

Integrado por tres fracciones, tiene un valor total de . Fracción Individual: Se comercializa por solo $4.000, otorgando el derecho a cobrar una tercera parte de la bolsa total de premios.

El billete físico se puede comprar a través de la red tradicional de loteros en todo el país o en puntos de apostadores autorizados (Apostar, SuRed, Paga Todo). También está disponible en formato virtual en la página web oficial de la entidad.



Paso a paso para reclamar su premio

Si la fortuna estuvo de su lado en esta jornada, el proceso de cobro se efectúa siguiendo las normativas de seguridad legal:



Premios de baja cuantía o aproximaciones: Pueden cobrarse de manera ágil con el lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados de la red Apostar , presentando el billete o fracción física en buen estado.

Pueden cobrarse de manera ágil con el lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados de la red , presentando el billete o fracción física en buen estado. Premios Mayores o Secos Principales: El ganador debe dirigirse de manera presencial a la sede administrativa de la Lotería de Risaralda en Pereira ( Calle 19 # 7-53 ). Es requisito indispensable presentar el billete original sin tachaduras ni enmendaduras, la cédula de ciudadanía original y el Registro Único Tributario (RUT) actualizado.

El ganador debe dirigirse de manera presencial a la sede administrativa de la Lotería de Risaralda en Pereira ( ). Es requisito indispensable presentar el billete original sin tachaduras ni enmendaduras, la cédula de ciudadanía original y el Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Retenciones legales: A los premios que superen los topes de ley vigentes en 2026 se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, sumado a las deducciones de ley aplicables al fondo territorial de salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.