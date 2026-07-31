Aparece nuevo video de Yulieth, señalada determinadora del crimen de María Camila Potosí

La Fiscalía se encuentra desentrañando el plan criminal de los cinco implicados en el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada muerta en Cali y quien tenía alrededor de ocho meses de gestación. Según la información de las autoridades, una mujer conocida como Yulieth Cecilia Angulo Escobar sería la determinadora del crimen, con el cual, presuntamente, buscaba quedarse con la bebé de la víctima.

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Las capturas de las cinco personas se realizaron de manera simultánea por una unidad especial del CTI y la Sijín de la Policía de Cali, el pasado jueves 30 de julio, días después de que el cadáver de la joven fuera encontrado a orillas del río Meléndez. Luego de estas capturas, en una zona boscosa de la capital de Valle del Cauca, se reportó el hallazgo del cuerpo de un bebé que correspondería a la hija de María Camila Potosí, quien se iba a llamar Alahia.

Los investigadores establecieron, tras la necropsia, que María Camila fue secuestrada y torturada para ser sometida a una cesárea improvisada. Una vivienda allanada por las autoridades daba cuenta del horror que vivió la joven, quien desapareció luego de salir a cumplir con un control médico. Allí, según Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali, se encontró "un trapero que utilizaron para intentar lavar el lugar de los hechos. También, el vehículo donde fue transportado el cuerpo de de María Camila y que fue luego abandonado. Allí también fueron encontrados fluidos corporales que sabemos, de acuerdo a los dictámenes, que correspondía a la sangre de María Camila".



¿Qué se sabe de Yulieth, determinadora del crimen?

El primer rastro de Yulieth Cecilia Angulo Escobar se presentó horas después de que María Camila desapareciera, cuando fue vista en cámaras de seguridad junto a la víctima en una motocicleta. Un hombre que sería la expareja de la mujer subió un video en redes sociales comentando que Yulieth, presuntamente, no volvió a su casa el día del crimen, y que, tras ver los videos, él habría decidido entregarla ante las autoridades.



"No sabíamos de la situación, ella el día de la desaparición no llegó a la casa a dormir, yo le escribí toda la noche, que llegara a dormir, que la estaba esperando, que guardara la moto. Nunca me respondió, apareció al otro día como si nada, estábamos normal, sin saber lo que había sucedido", afirmó el hombre. Según contó, Yulieth supuestamente también estaba embarazada.



"Nosotros hicimos un video de revelación de género, mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa, una niña, y esperaba mi hija con ansias. Pero al ver este caso, mucha gente especula del por qué del secuestro, entonces nosotros tenemos nuestras dudas de si está o no embarazada", aseguró. Esta hipótesis también la manejan las autoridades, pues se ha determinado que la mujer fingió durante varios meses estar embarazada para engañar a su pareja sentimental. En dos meses se ganó la confianza de María Camila Potosí para poder arrebatarle a su hijo de su vientre.

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De hecho, la expareja de Yulieth comentó que anteriormente ella habría mentido con otro embarazo que, al parecer, perdió. "Nunca hubo registro del bebé, de que haya muerto. El bebé ya estaba para salir, pero nunca nos lo entregaron. Ella hizo todo sola, se fue para una clínica a que le sacaran al bebé sola, pero nunca nos lo mostró, supuestamente dijo que salió por pedazos con una pasta que le dieron allá, yo la verdad de eso no sé, me comí el cuento", comentó el hombre.

En ese sentido, se estableció que Yulieth sería la persona que habría orquestado el plan criminal. Según el expediente judicial, los cómplices de Yulieth participaron así: Alias Kevin habría coordinado la participación para ejecutar el plan de raptar al bebé, alias Edwin es señalado de transportar en motocicleta a Yulieth, después de cometido el crimen; alias 'SH' habría coordinado el lugar de la ejecución del homicidio y alias Nixon habría planeado el secuestro y posterior asesinato de la joven.

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En últimas horas se conoció un video de Yulieth, grabado por las personas privadas de la libertad que están en la estación de Policía Fray Damián. Mientras tanto, se adelanta la audiencia de imputación de cargos contra los cinco involucrados, quienes deberán responder por los delitos de feminicidio, agravado, secuestro simple y alteración de material probatorio.

#Colombia | Se conoció un video de la mujer señalada de ser determinadora del asesinato de María Camila Potosí. Las imágenes fueron grabadas por personas privadas de la libertad que están en la estación de Policía Fray Damián.



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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL