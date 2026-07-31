Trasnochón FNA 2.0: documentos que debería llevar para agilizar su trámite de crédito de vivienda

Los días 4 y 5 de agosto se realizará el Trasnochón FNA 2.0, una jornada especial en la que varios puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro atenderán en horario extendido para facilitar trámites relacionados con crédito de vivienda y afiliación. La medida está dirigida especialmente a las personas que durante el día tienen dificultades para acudir a una oficina por motivos laborales o personales. Durante estas jornadas se podrán realizar consultas, radicar documentos para crédito de vivienda, gestionar procesos de aprobación y efectuar afiliaciones mediante traslado de cesantías o apertura de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Sin embargo, no estarán habilitados los trámites administrativos ni las solicitudes de retiro de cesantías.

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“El Trasnochón FNA 2.0 es una apuesta por acercarnos a los colombianos y brindarles más oportunidades para avanzar en sus metas. Sabemos que el tiempo es un factor clave; por eso ampliamos nuestros horarios para que más personas puedan cumplir su sueño de vivienda y fortalecer su ahorro”, señaló la entidad. Si tiene previsto asistir, una buena preparación puede hacer que la visita sea más productiva. Llegar con la documentación organizada ayuda a resolver inquietudes, avanzar en la radicación del crédito y evitar demoras derivadas de soportes incompletos.



Documentos básicos que no deberían faltar en su carpeta para el Trasnochón FNA 2.0

El primer requisito para cualquier trámite es contar con el documento de identidad vigente. Aunque parezca evidente, verificar con anticipación que el documento esté disponible y en buen estado puede evitar inconvenientes al momento de realizar validaciones de información. También resulta recomendable llevar copias impresas o versiones digitales de respaldo. De esta manera, si durante la atención se requiere entregar soportes o adjuntar información, el proceso puede avanzar con mayor rapidez. Además, tener organizados los documentos personales facilita que los asesores revisen la información de forma más eficiente y orienten mejor cada caso.

Uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de financiación es demostrar capacidad de pago. Por esta razón, los documentos relacionados con ingresos y actividad laboral suelen tener un papel clave dentro del análisis financiero. Si trabaja como empleado, puede resultar útil llevar certificados laborales recientes, comprobantes de ingresos y otros soportes asociados a su actividad laboral. Por su parte, quienes trabajan de forma independiente generalmente requieren documentos que permitan evidenciar sus ingresos y la estabilidad de su actividad económica. Contar con esta información organizada puede facilitar la orientación inicial sobre las alternativas de financiación disponibles.



Si ya encontró vivienda, lleve la información del inmueble

Muchas personas acuden a estas jornadas cuando ya identificaron la vivienda que desean comprar. En esos casos, reunir información básica sobre el inmueble puede ser de gran ayuda. Tener datos relacionados con el valor de la vivienda, la ubicación y las características generales del inmueble permite que la asesoría sea más específica y se enfoque en las necesidades reales del comprador. También es importante conocer si se trata de una vivienda nueva o usada, ya que este detalle puede influir en algunos aspectos del proceso de financiación.

Puntos de atención



Puntos habilitados para el Trasnochón FNA 2.0 en horario extendido

Armenia: Cll. 21 #16 - 30, junto al Edificio Torre Colseguros

Barranquilla: Cll. 93 #47 – 131

Bogotá D. C. - Suba: Tv. 60 n.º 128A - 68

Bogotá D. C. - CNA: Calle 12 n.º 65 - 11, Puente Aranda

Bogotá D. C. - CAN: Calle 44 n.º 52 - 06

Bucaramanga: Cra. 19 #36 - 03

Cali (Guadalupe): Cra. 56 #5 - 80

Cartagena: Cll. del Arsenal #8B – 121

Cúcuta: Cll. 12A #2E - 48, Quinta Vélez Caobos

Ibagué: Calle 64 #7 - 24, local 04

Manizales: Cll. 20 #22 - 27, Edificio Cumanday, local 2

Medellín: Cra. 55 #42 - 90, Plaza de la Libertad, locales 203 - 204

Pasto: Cll. 20 #26 - 38, Centro

Santa Marta: Cll. 22 #7 - 66

Sincelejo: Cra. 14 #22 – 13

Villavicencio: Cra. 38 #20 - 66, barrio Teusacá

Puntos de atención que trabajaran en jornada continua hasta las 8:00 p.m.

Pereira: Cll. 19 #6 - 48, C. C. Alcides Arévalo, local 211

Soledad: Autopista Aeropuerto 23, C. C. Plaza Arboleda, locales 12 y 13

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL