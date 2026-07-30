Precio del dólar en Colombia hoy, 30 de julio de 2026: así abrió la TRM este jueves

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar en Colombia para este jueves 30 de julio de 2026 se ubicó en $3.206,18, lo que representa un leve incremento de $0,31 frente a la tasa previa de $3.205,87. La divisa estadounidense mantiene una marcada estabilidad en niveles mínimos que no se registraban desde el año 2019.

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La divisa norteamericana continúa moviéndose en un rango de estrecha volatilidad en el país. Tras haber alcanzado valores superiores a los $3.440 a inicios de mes, el comportamiento de julio refleja una apreciación acumulada del peso colombiano cercana al 6,8%, ubicando el tipo de cambio de referencia en la barrera de los $3.200.

Esta tendencia a la baja responde tanto a la expectativa de política monetaria en el exterior —donde la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidió mantener las tasas de interés entre 3,50% y 3,75%— como al desempeño de las cuentas públicas locales e indicadores macroeconómicos.



Precios de compra y venta en casas de cambio por ciudades

Para los ciudadanos que planean viajar, comprar divisa extranjera o realizar giros, las casas de cambio autorizadas operan con márgenes independientes a la TRM oficial. A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.350 $3.430 Medellín $3.330 $3.470 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.330 $3.370 Pereira $3.730 $3.800

Nota: Los valores en casas de cambio pueden fluctuar según la entidad, el sector de la ciudad y el volumen de la transacción.

Requisitos y documentos requeridos para compra y venta de divisas

Si requiere realizar compra o venta de dólares en establecimientos cambiarios en el territorio nacional, tenga en cuenta los siguientes requerimientos exigidos por la normatividad financiera de la DIAN:



Documento de identidad original y vigente: Cédula de ciudadanía para colombianos o pasaporte/cédula de extranjería vigente para ciudadanos extranjeros.

Cédula de ciudadanía para colombianos o pasaporte/cédula de extranjería vigente para ciudadanos extranjeros. Declaración de origen de fondos: Requisito obligatorio cuando el monto de la transacción supera los límites fijados por la entidad (generalmente a partir de los USD $3.000 o su equivalente en moneda nacional).

Requisito obligatorio cuando el monto de la transacción supera los límites fijados por la entidad (generalmente a partir de los o su equivalente en moneda nacional). Verificación biométrica o huella dactilar: Procedimiento estándar en ventanilla para validar la autenticidad del usuario.

Procedimiento estándar en ventanilla para validar la autenticidad del usuario. Formulario de registro cambiario: Diligenciamiento de datos personales, dirección de residencia, ocupación y motivo de la operación bancaria o cambiaria.

Paso a paso para realizar el trámite de cambio de divisas

Para garantizar una transacción segura y transparente al momento de comprar o vender dólares en efectivo, siga estas recomendaciones:



Verifique la certificación oficial: Asegúrese de que la casa de cambio cuente con la autorización y registro visible ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Consulte las tasas del día: Compare los precios de compra y venta fijados en las pantallas informativas del establecimiento antes de entregar su dinero. Presente su documento original: Entregue al cajero su cédula de ciudadanía o pasaporte. Verifique los billetes y la factura: Revise que los billetes recibidos se encuentren en buen estado, contengan las marcas de agua reglamentarias y solicite la factura fiscal firmada con la descripción exacta del monto negociado y la tasa aplicada.

Canales oficiales de contacto y atención al usuario

Para consultar las resoluciones vigentes, verificar la TRM oficial diaria o interponer reclamos sobre el mercado cambiario, los ciudadanos pueden acudir a los portales de las entidades reguladoras:



Superintendencia Financiera de Colombia: Portal web oficial superfinanciera.gov.co | Línea gratuita nacional: 01 8000 120100 | Bogotá: (601) 307 8042 .

Portal web oficial superfinanciera.gov.co | Línea gratuita nacional: | Bogotá: . Banco de la República de Colombia: Consultas de la serie histórica de la TRM en banrep.gov.co | Atención al ciudadano: (601) 343 1111 .

Consultas de la serie histórica de la TRM en banrep.gov.co | Atención al ciudadano: . Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Control Cambiario en dian.gov.co | Contact Center: (601) 355 6922.

Preguntas frecuentes sobre el precio del dólar

¿Cuál es la diferencia entre la TRM y el precio de las casas de cambio?

La TRM (Tasa Representativa del Mercado) es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares entre intermediarios financieros (bancos y corporaciones) que operan en el mercado mayorista. Por su parte, las casas de cambio pertenecen al mercado no bancarizado y fijan sus tarifas de acuerdo con la oferta y demanda local de dinero en efectivo.



¿Qué entidad certifica la TRM en Colombia diariamente?

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la TRM con base en las operaciones registradas por el sistema bancario.



¿Existe un límite de monto para comprar dólares en efectivo?

No existe un límite legal para adquirir divisas, pero para transacciones de montos elevados (superiores a los USD $10.000 o su equivalente), la ley bancaria exige completar la Declaración Cambiaria y certificar la procedencia legal de los recursos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

