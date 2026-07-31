Resultados de La Caribeña Noche hoy, 31 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El cierre de la semana llega con altas expectativas para la comunidad de apostadores en todo el territorio nacional. Este viernes 31 de julio, el sorteo de La Caribeña Noche se toma la agenda de los juegos de suerte y azar como una de las opciones más populares y con mayor volumen de juego en el país. Miles de ciudadanos, con tiquete en mano, aguardan el reporte oficial nocturno que determine la combinación ganadora de hoy y que podría significar un importante cambio en sus finanzas.



Número ganador de Caribeña Noche viernes 31 de julio de 2026

A continuación, la cifra oficial favorecida en la noche de hoy:



Número ganador: 9513

9513 Quinta balota: 0

¿Cómo funciona este sorteo y cuándo se juega?

La Caribeña Noche funciona bajo un sistema técnico de baloteras neumáticas que seleccionan de manera independiente cuatro dígitos para conformar un número final que va desde el 0000 hasta el 9999. Es un sorteo caracterizado por su alta frecuencia, ya que opera de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, lo que le permite a los usuarios tener una oportunidad diaria de probar su suerte.

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Los horarios establecidos para conocer los resultados varían según el día calendario:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete o tiquete?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de un billete entero con un precio fijo preestablecido, La Caribeña Noche se rige bajo la flexibilidad de la modalidad de chance. Esto significa que el apostador tiene el control absoluto sobre cómo configurar su jugada y cuánto dinero invertir en ella.

Para participar, el ciudadano solo debe acercarse a un punto de venta autorizado y elegir un número de cuatro cifras. Al ser un formato maleable, no existe un costo único para el boleto; las personas pueden realizar apuestas legales desde montos mínimos muy accesibles, que generalmente arrancan en los $500 pesos colombianos (más el correspondiente impuesto del IVA).



¿Cuánto dinero se puede ganar?

El plan de premios de La Caribeña Noche es directamente proporcional a la cantidad de dinero que el jugador decida invertir y a la modalidad de acierto que elija. Las principales categorías de premiación bajo la normativa de juego en Colombia son:



Cuatro cifras directo: Se genera cuando se acierta el número completo en el orden exacto de las balotas. Esta modalidad otorga un premio aproximado de $4.500 pesos por cada peso apostado .

Se genera cuando se acierta el número completo en el orden exacto de las balotas. Esta modalidad otorga un premio aproximado de . Tres cifras directo: Se gana al acertar los tres últimos o los tres primeros dígitos del número oficial. Paga un estimado de $400 pesos por cada peso apostado .

Se gana al acertar los tres últimos o los tres primeros dígitos del número oficial. Paga un estimado de . Dos cifras (La "Pata"): Se obtiene al acertar las dos últimas cifras de la combinación. El incentivo es de aproximadamente $50 pesos por cada peso apostado.

De este modo, si un ciudadano apuesta, por ejemplo, $2.000 pesos netos a las cuatro cifras directas y resulta favorecido, el premio bruto ascenderá a los $9.000.000 de pesos.



¿Qué hacer para reclamar el premio?

Si la fortuna lo acompaña en el sorteo de este viernes y su número coincide con el dictamen de las balotas, debe seguir una serie de pasos legales para asegurar el cobro de su dinero:



Protección del tiquete: El formulario físico original emitido por la terminal de apuestas es el único título valor válido ante la ley para reclamar el dinero. Debe guardarse en un lugar seguro y mantenerse libre de enmendaduras, tachaduras o roturas que comprometan la lectura de sus códigos de seguridad. Premios menores: Si la suma ganada es de cuantía menor (habitualmente montos inferiores a $500.000 pesos), puede acudir con su documento de identidad directamente a cualquier punto de servicio de la red de apuestas donde adquirió el chance para recibir el pago en efectivo. Premios mayores: Si ha ganado una suma considerable que supere los topes de retención de ley, tendrá que presentarse en la sede administrativa principal de la concesionaria. Es requisito obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original junto con el tiquete de apuestas ganador.

Tenga en cuenta que, bajo el Estatuto Tributario del país, a todos los premios de azar que superen los topes estipulados por la DIAN se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Por último, recuerde que jugar de manera legal no solo abre las puertas a la fortuna individual, sino que genera importantes transferencias económicas que se destinan por ley a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL