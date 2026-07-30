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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como su ministra de Salud

Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como su ministra de Salud

Se trata de la presidente ejecutiva de la presidenta de Acemi, el gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Ana María Vesga
Ana María Vesga.
Colprensa

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a Ana María Vesga como su ministra de Salud. Vesga, abogada titulada de la Universidad de los Andes -donde también realizó estudios de Alta Dirección y Liderazgo Estratégico- es actualmente presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – Acemi, el gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo del país. En su hoja de vida también se destaca su paso por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde fue directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica y más adelante ocupó la vicepresidencia de Salud de esa organización, ejecutando funciones en el sector farmacéutico y el ámbito empresarial.

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"Abogada, con maestría en Economía de la Salud y una reconocida capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones, asume la responsabilidad de recuperar un sistema que debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión. Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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