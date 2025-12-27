Resultados Lotería del Cauca, sábado 27 de diciembre de 2025: números ganadores

La Lotería del Cauca realiza este sábado 27 de diciembre de 2025 uno de los últimos sorteos del año, una cita que concentra la atención de miles de apostadores en el suroccidente del país y en otras regiones de Colombia. La jornada se desarrolla desde Popayán y es seguida en vivo a través de los canales oficiales, en medio de la expectativa que caracteriza a los juegos de azar en la recta final del año.

Este nuevo evento se suma a la tradición de quienes buscan cerrar el año con un golpe de suerte. El sorteo se lleva a cabo bajo los protocolos habituales de control y supervisión, garantizando transparencia en la extracción de las balotas y en la validación de los números ganadores. Los interesados podrán seguir el sorteo en vivo a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, entre ellas Facebook Live y YouTube.

Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Durante la transmisión oficial se dan a conocer los números que definen al ganador del premio mayor y a los beneficiarios de los premios secundarios. La Lotería del Cauca recuerda a los jugadores que los resultados válidos son únicamente los publicados por sus canales autorizados.



Número ganador: 4029

4029 Serie: 117

Además del premio mayor de $8.000 millones, el plan de premios incluye incentivos secos, aproximaciones y otras modalidades que permiten ampliar las opciones de ganar, incluso si no se acierta la combinación completa.



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones. Esta modalidad facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos y permite competir por premios proporcionales al valor apostado.

El premio mayor se obtiene al coincidir las cuatro cifras y la serie, mientras que las aproximaciones premian aciertos parciales del número ganador. La lotería también contempla premios fijos para números específicos, conocidos como “secos”, que representan una alternativa atractiva para quienes no logran el premio principal, pero sí alcanzan combinaciones previamente establecidas.

Reclamo de premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o fracción en perfecto estado. Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos legales vigentes.

Para premios menores, el cobro puede realizarse a través de distribuidores y loteros autorizados.



Con este sorteo del 27 de diciembre de 2025, la Lotería del Cauca mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que participan con la esperanza de despedir el año con un premio y comenzar el próximo con mejores perspectivas económicas.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL