Advierten de posible apagón energético en Colombia: ¿cuándo sería y cuáles son las razones?

La Contraloría General advirtió sobre un inminente riesgo de racionamiento y aumento de precios en el sector de energía eléctrica y en el de hidrocarburos, e instó a tomar medidas urgentes para mitigar la situación y evitar que haya un desabastecimiento en Colombia.

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“El mensaje que dejamos es claro: el país tiene que actuar sin dilación para evitar el debilitamiento de su seguridad energética. Optimizar el uso del gasto público en el sector y proteger a los usuarios frente a los eventuales riesgos que se vislumbran de desabastecimiento y de mayores costos energéticos. La preocupación por el abastecimiento de gas natural en Colombia no es de ahora. La hemos venido advirtiendo”, expresó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Sin embargo, el ministro de Minas, Edwin Palma, desestimó la advertencia de la Contraloría y habló de hacer unos cambios en el cargo de confiabilidad que pagan los usuarios. “Es importante sincerar y tener algo de autocrítica en el análisis y en el diagnóstico, porque hoy hay una narrativa asociada a una coyuntura electoral y ya hemos visto la consistencia en las narrativas: apagón, desabastecimiento, energía en firme, y dele y dele, y apagón financiero y subsidios. El cargo por confiabilidad hay que revisarlo porque es un cargo que pagan los usuarios, 6 billones de pesos al año, lo pagan los usuarios y cuando hemos tenido fallas en la confiabilidad, las plantas y las empresas nos han fallado”, consideró.



Hay riesgo de apagón financiero y apagón técnico

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, le dijo a Noticias Caracol que “la advertencia de la Contraloría hace mucho sentido con lo que hemos venido diciendo los gremios”.



Y habló de dos problemas “muy grandes. El primero es el riesgo de un apagón financiero. ¿Qué significa un apagón financiero? Hoy en día, entre las deudas del gobierno, de entidades públicas y de los usuarios, a las empresas del sector, tanto distribuidoras, como comercializadoras, como transmisoras y generadoras, les están adeudando ya 9,2 billones de pesos en subsidios que son alivios que se les dan a los usuarios desde el punto de vista de la factura. Quiere decir que el usuario paga menos por la energía que está consumiendo. Ya esa deuda suma 2,4 billones de pesos en energía eléctrica y 1,1 billones de pesos en gas natural”. (Lea también: Recibo de la luz tendrá nuevo cobro en estas ocho localidades de Bogotá, confirmó Enel)



Añadió que tras la intervención a la empresa Air-e, en la costa Caribe, “hace ya 18 meses (…) a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, la deuda ya suma 2,1 billones de pesos”.

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En palabras más claras, explicó “que las empresas están haciendo todo lo posible para no apagarse, para no quedarse en una situación financiera compleja. Tienen que ir a los bancos, están algunas ya vendiendo activos de su propiedad para poder seguir con la operación. Y eso es lo que se le está diciendo al gobierno, es que pague los subsidios, eso es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. La Superintendencia, al tener intervenida Air-e, tiene también una responsabilidad allí, de tener los recursos para pagar. Aquí no se está diciendo nada diferente y eso es parte también de la advertencia de la Contraloría y de la Procuraduría. Aquí no hay claridad y los agentes no tienen certeza de cuándo les van a pagar”.

El otro problema que aborda Castañeda “es un apagón técnico, que la Contraloría también lo dice y como bien lo dice el ministro, ese problema no es hoy, ese problema es en el momento en que llegue un fenómeno de El Niño, que ya algunas agencias lo están diciendo, que estamos muy delgados y muy apretados entre la energía firme que tiene el sistema, que es esa energía con la que contamos todos los usuarios en cualquier momento, en cualquier fenómeno de El Niño, en cualquier verano, y la demanda al ritmo que está creciendo. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de incorporar la cantidad de proyectos que se prometen ingresar año a año”.



¿Podría haber un apagón en el país?

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras dijo que eso “dependerá mucho de la situación de cada una de las empresas. ¿Qué significa esto? Que cada empresa tiene que valorar en qué nivel de riesgo está. Lo que no puede pasar es que por el no pago del gobierno, por una responsabilidad del gobierno que tiene con las empresas de pagar estas deudas, el sistema se apague. Al final del día, el responsable de que esto continúe siendo operativo y continúe prestándose el servicio a los usuarios es el Gobierno nacional”.

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Según él, “en subsidios ya van 10 u 11 meses en los cuales no se han pagado los subsidios a estas empresas. Eso te pone en una debilidad financiera muy grande. Por ejemplo, del otro lado, a las empresas térmicas Air-e les está debiendo ya 1,3 billones de pesos. Tú haces todo lo posible porque tienes que seguir prestando el servicio, porque el compromiso de las empresas es no apagarse, porque el compromiso de las empresas es seguir prestándole el servicio a los usuarios y seguir dando esa confiabilidad que hemos dado en los últimos 30 años”.

Sin embargo, sostuvo si el problema de endeudamiento sigue, “a final de año esto va a estar en una situación muy compleja y es donde está el riesgo de que nos podamos apagar. Entonces es un riesgo. Al usuario hay que decirle, la energía está todavía y existe, pero si el gobierno no paga esas deudas desde el lado financiero, en los próximos meses sí podríamos tener problemas y comenzar a ver apagones en diferentes zonas del país”.

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