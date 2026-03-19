Precio del dólar hoy 19 de marzo de 2026: volvió a subir la Tasa Representativa del Mercado

El precio del dólar en Colombia para este 19 de marzo de 2026 se ubica en $3.704,17, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para esta jornada. La cifra consolida un cambio de $14,20 frente a la TRM del miércoles 18 de marzo, cuando el dólar cerró en $3.689,97. La variación corresponde a un aumento diario del 0,38 %, lo que confirma un giro momentáneo en la trayectoria reciente de la divisa.

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En el balance del año, la TRM muestra una tendencia que ha favorecido al peso colombiano. Desde el 1 de enero de 2026, cuando la tasa se ubicaba en $3.757,08, el valor ha descendido $52,91, lo que representa una variación acumulada de -1,41%. Esta evolución sugiere un año con volatilidad contenida y con oscilaciones dentro de un rango estrecho. El valor actual de $3.704,17 se mantiene alineado con el promedio de las primeras semanas, que ha rondado los $3.701, según el recuento estadístico del comportamiento histórico del 2026. El recorrido anual presenta estos hitos:



Máximo del año: $3.797,64, alcanzado el 4 de marzo.

Mínimo del año: $3.622,00, registrado el 4 de febrero.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.660 $ 3.740 Medellín $ 3.620 $ 3.780 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.660 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol un análisis sobre el comportamiento del dólar para la semana del 16 al 20 de marzo. El experto explicó que "de cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de reordenamiento táctico de posiciones tras el aumento de la incertidumbre global generado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el fuerte repunte en los precios del petróleo. Este escenario ha impulsado un retorno hacia activos refugio, fortaleciendo al dólar y elevando la volatilidad en los mercados financieros. En este contexto, la atención estará centrada tanto en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal como en la evolución del conflicto geopolítico, factores que podrían definir el comportamiento del dólar y de los activos globales durante los próximos días".



"En un escenario favorable para el dólar, si las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se mantienen o incluso se intensifican, prolongando el aumento en los precios del petróleo y elevando la aversión al riesgo global, el mercado podría reforzar su posicionamiento en activos refugio. A esto podría sumarse un tono más cauteloso por parte de la Reserva Federal, particularmente si la autoridad monetaria enfatiza los riesgos inflacionarios asociados al aumento de los precios de la energía y la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. Bajo este escenario, el dólar podría consolidar su reciente rebote, mientras que los commodities y las monedas emergentes enfrentarían mayores presiones. En este contexto, el USD/COP podría volver a aproximarse a niveles cercanos a $3.750", agregó Lamas.



Concluyó: "Por el contrario, en un escenario negativo para el dólar, si las tensiones geopolíticas comienzan a moderarse o pierden intensidad, reduciendo la presión sobre los precios del petróleo y sobre la volatilidad de los mercados, el actual fortalecimiento del dólar podría comenzar a revertirse. En paralelo, si el mensaje de la Reserva Federal mantiene un tono más equilibrado y refuerza la idea de que las futuras decisiones seguirán dependiendo de la evolución de la inflación y del mercado laboral, el mercado podría interpretar que el reciente repunte del dólar responde principalmente a factores transitorios. En este contexto, los activos de riesgo y las monedas emergentes podrían recuperar terreno. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su tendencia bajista hacia niveles cercanos a $3.650".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL