Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 19 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo 8373 del Chontico Día juega hoy jueves 19 de marzo de 2026. La transmisión comenzará a la 1:00 de la tarde por los canales oficiales en YouTube, donde se mostrará todo el proceso del sorteo. La Lotería del Valle se encargará de divulgar los números ganadores junto con la quinta cifra.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Chontico Día último sorteo jueves 19 de marzo de 2026
Número ganador: 5359
Quinta cifra: 6
Horarios sorteos del Chontico Millonario
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
- Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Últimos sorteos del Chontico Millonario
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6493
|13 de Marzo del 2026
|4487
|Super Chontico Noche
|6492
|12 de Marzo del 2026
|1779
|Chontico Noche
|6490
|11 de Marzo del 2026
|8677
|Chontico Día
|8366
|11 de Marzo del 2026
|4886
|Chontico Noche
|6489
|10 de Marzo del 2026
|5220
|Chontico Día
|8365
|10 de Marzo del 2026
|4447
|Chontico Noche
|6488
|09 de Marzo del 2026
|0995
|Chontico Día
|8364
|09 de Marzo del 2026
|3720
|Chontico Noche
|6487
|08 de Marzo del 2026
|8476
|Chontico Día
|8363
|08 de Marzo del 2026
|7282
|Chontico Noche
|6486
|07 de Marzo del 2026
|9256
|Chontico Día
|8362
|07 de Marzo del 2026
|3729
|Chontico Noche
|6485
|06 de Marzo del 2026
|4831
|Chontico Día
|8361
|06 de Marzo del 2026
|3281
|Super Chontico Noche
|6484
|05 de Marzo del 2026
|3731
|Chontico Noche
|6483
|05 de Marzo del 2026
|8052
|Chontico Día
|8360
|05 de Marzo del 2026
|7872
|Chontico Noche
|6482
|04 de Marzo del 2026
|8097
|Chontico Día
|8359
|04 de Marzo del 2026
|8760
|Chontico Noche
|6481
|03 de Marzo del 2026
|5933
|Chontico Día
|8358
|03 de Marzo del 2026
|7293
|Chontico Noche
|6480
|02 de Marzo del 2026
|4635
|Chontico Día
|8357
|02 de Marzo del 2026
|2514
|Chontico Noche
|6479
|01 de Marzo del 2026
|5658
|Chontico Día
|8356
|01 de Marzo del 2026
|9426
|Chontico Noche
|6478
|28 de Febrero del 2026
|9375
|Chontico Día
|8355
|28 de Febrero del 2026
|1612
|Chontico Noche
|6477
|27 de Febrero del 2026
|0806
|Chontico Día
|8354
|27 de Febrero del 2026
|1131
|Super Chontico Noche
|6476
|26 de Febrero del 2026
|8347
|Chontico Noche
|6475
|26 de Febrero del 2026
|0480
|Chontico Día
|8353
|26 de Febrero del 2026
|7566
|Chontico Noche
|6474
|25 de Febrero del 2026
|4748
|Chontico Día
|8352
|25 de Febrero del 2026
|2965
|Chontico Noche
|6473
|24 de Febrero del 2026
|9842
|Chontico Día
|8351
|24 de Febrero del 2026
|0133
|Chontico Noche
|6472
|23 de Febrero del 2026
|1271
|Chontico Día
|8350
|23 de Febrero del 2026
|5243
|Chontico Noche
|6471
|22 de Febrero del 2026
|1674
|Chontico Día
|8349
|22 de Febrero del 2026
|4025
|Chontico Noche
|6470
|21 de Febrero del 2026
|1163
|Chontico Día
|8348
|21 de Febrero del 2026
|6131
|Chontico Noche
|6469
|20 de Febrero del 2026
|1295
|Chontico Día
|8347
|20 de Febrero del 2026
|7972
|Super Chontico Noche
|6468
|19 de Febrero del 2026
|6426
|Chontico Noche
|6467
|19 de Febrero del 2026
|8461
|Chontico Día
|8346
|19 de Febrero del 2026
|8976
|Chontico Noche
|6466
|18 de Febrero del 2026
|3039
|Chontico Día
|8345
|18 de Febrero del 2026
|1919
|Chontico Noche
|6465
|17 de Febrero del 2026
|6050
|Chontico Día
|8344
|17 de Febrero del 2026
|5566
|Chontico Noche
|6464
|16 de Febrero del 2026
|0951
|Chontico Día
|8343
|16 de Febrero del 2026
|2254
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
El proceso inicia con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto que se desea apostar. Después se compra el tiquete en un punto autorizado, ya sea una tienda, papelería, droguería, supermercado o a través de plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo para quienes se encuentran en Bogotá, Soacha o Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar directamente el número escogido o seleccionar una opción generada al azar. El valor mínimo permitido para participar es de $500.
Modalidades de premio del Chontico Millonario
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
- Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
¿Cómo se reclama el premio?
El valor del premio determina el procedimiento para realizar el cobro. Existen dos rangos definidos para este proceso. El primero corresponde a premios menores de 100.000 pesos. En estos casos, el pago puede reclamarse directamente en el mismo punto donde se adquirió el tiquete. Para recibirlo, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida que acredita el derecho al premio.
El segundo rango aplica para premios iguales o superiores a 100.000 pesos. Cuando el monto ganado entra en esta categoría, el cobro debe gestionarse en puntos autorizados, entre ellos las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia de su cédula. En premios de cuantías más altas, la entidad pagadora puede solicitar documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios relacionados con la obligación de declarar renta. El pago se entrega mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.
El tiquete ganador tiene una validez de un año contado desde la fecha del sorteo. Si este plazo vence, se pierde el derecho al cobro según lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico desarrolla sus operaciones bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL