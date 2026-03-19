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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / La USO pide renuncia de Ricardo Roa a presidencia Ecopetrol tras testimonio sobre apartamento

La USO pide renuncia de Ricardo Roa a presidencia Ecopetrol tras testimonio sobre apartamento

Luego de que el periodista Daniel Coronell habló con el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol, el sindicato de esa compañía enfatizó en que la compañía petrolera "debe ser sólida y concentrarse en el negocio".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Informe Coronell sobre nuevos señalamientos a Ricardo Roa y por qué USO pide su salida de Ecopetrol

En entrevista con Noticias Caracol, Martín Ravelo, presidente nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, afirmó que desde esa vocería exigen la renuncia de Ricardo Roa, presidente de la compañía petrolera, luego de la revelación de un testimonio clave sobre la remodelación de un apartamento suyo. "Ecopetrol debe ser sólida y concentrarse en el negocio", afirmó Ravelo. Desde la USO alertan que las investigaciones en su contra agravan la situación de la empresa y generan riesgos para su funcionamiento.

Se trata de Jhonny Giraldo, la persona que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol, quien le dijo al periodista Daniel Coronell en W Caracol que la Fiscalía ya cuenta con su testimonio sobre cuánto la millonaria suma de dinero que le pegaron, además de que fue pagada en efectivo en Rionegro. En el relato que entregó a las autoridades, y que apoyó con documentos, se vincula a antiguos contratistas de la compañía y a un abogado de confianza del propio Roa.

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Si bien el sindicato reconoce la presunción de inocencia de Roa, señala que "la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso". Y afirma que valoró los avances en la relación entre la empresa y el sindicato bajo la actual administración, pero advirtió que el entorno retador de la industria exige una reingeniería financiera que asegure los recursos para fortalecer la exploración de hidrocarburos, aumentar el factor de recobro en campos maduros y gestionar licencias ambientales para nuevos proyectos.

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De esa forma, la USO instó a la junta directiva, que se reunirá este jueves, a actuar en cumplimiento de "su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos".

Cabe señalar que Roa fue imputado en días pasados por parte de la Fiscalía del delito de tráfico de influencias por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a un precio menor al del mercado inmobiliario. Ese inmueble fue vendido por una persona cuya empresa tenía intereses en establecer contratos de servicios con Ecopetrol. Roa también es investigado por lo hechos relacionados con la violación de los topes electorales por parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que Roa fungió como gerente. Son dos procesos distintos, pero que avanzan.

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