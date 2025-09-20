Resultados Lotería del Cauca: sorteo del 20 de septiembre de 2025; ¿fue uno de los ganadores?

Este sábado 20 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo número 2576 de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar más representativos del suroccidente colombiano. La transmisión en vivo comenzará a las 11:00 p. m. a través del Canal 1, así como por los canales digitales oficiales en Facebook Live y YouTube Live.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En esta edición, los participantes competirán por un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones, pensados para aumentar las posibilidades de ganar.



Sorteo semanal de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p. m., con transmisión en tiempo real por el Canal 1 y las plataformas digitales. Esta lotería fue fundada en 1982 con el propósito de generar recursos para fortalecer el sistema de salud pública en el suroccidente de Colombia.





¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar es muy sencillo. Solo necesita:



Una fracción: cuesta $4.000

Un billete completo: tiene un valor de $16.000

Para jugar, elige:



Un número de cuatro cifras (cada una del 0 al 9)

Una serie de tres dígitos

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO