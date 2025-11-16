En vivo
Petro dice que "no sabíamos de la presencia de menores" en bombardeo de Guaviare

Petro dice que “no sabíamos de la presencia de menores” en bombardeo de Guaviare

“Los menores combatientes, concepto del DIH, tienen un trato preferencial cuando caen prisioneros”, dijo el mandatario, afirmando que los bombardeos son “la decisión última” que toma “para salvar más vidas que las que se arriesgan”. Ministro de Defensa se defendió.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Petro dice que “no sabíamos de la presencia de menores” en bombardeo de Guaviare
Colprensa

