Capítulo Los Informantes: Regreso a Gorgona, Preso de la injusticia y Narcohipopótamos

Capítulo Los Informantes: Regreso a Gorgona, Preso de la injusticia y Narcohipopótamos

Vea en Los Informantes el regreso del único preso que logró escapar de la cárcel Gorgona, el hombre que lleva 17 años pagando una condena por un delito que dice no cometió y la obra de arte que nace del excremento de los hipopótamos de Pablo Escobar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
