Resultados Lotería del Cauca, sorteo del 6 de septiembre de 2025: vea si es uno de los ganadores

Este sábado 6 de septiembre de 2025, la Lotería del Cauca realiza su sorteo nocturno número 2578. La transmisión en vivo se lleva a cabo a las 11:00 p. m. a través del Canal 1 y las plataformas oficiales en Facebook Live y YouTube Live. Esta edición ofrece un premio mayor de 8.000 millones de pesos, acompañado de múltiples premios secos y aproximaciones, diseñados para incrementar las posibilidades de ganancia entre los participantes.

La Lotería del Cauca se celebra semanalmente, todos los sábados a las 11:00 p. m. Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo por el Canal 1 o a través de las plataformas digitales oficiales. Fundada en 1982, esta lotería tiene como objetivo principal la generación de recursos para la salud pública en el suroccidente del país.



Así puede jugar la Lotería del Cauca

Para participar en el sorteo es fácil y sencillo, solo debe adquirir una fracción por un valor de $4.000 o un billete completo por $16.000. El juego consiste en escoger un número de cuatro cifras, cada una entre 0 y 9, junto con una serie de tres dígitos.

Puede comprar los billetes de forma presencial, a través de loteros autorizados o por internet por medio del canal digital oficial de la Lotería del Cauca.



Resultados del sábado 6 de septiembre de la Lotería del Cauca

Vea los resultados del sorteo EN VIVO



Números: 8586

8586 Serie: 217

Plan de premios de la Lotería del Cauca

Fuera del millonario premio mayor, también se otorgan varios premios secos con montos distintos, estos están diseñados para ampliar las oportunidades de ganancia entre los participantes. A continuación, su distribución:



Un premio seco de $300.000.000

Un premio seco de $200.000.000

Dos premios secos de $100.000.000

Tres premios secos de $50.000.000

Veintisiete premios secos de $10.000.000

Por otra parte, la Lotería del Cauca ofrece premios por aproximaciones, otorgados cuando el número del billete coincide parcialmente con el ganador del premio mayor. Estas son las categorías de aproximaciones y su respectivo valor:



Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras del número mayor: $28.915.680

Dos últimas cifras del número mayor: $28.915.680

Tres primeras cifras del número mayor: $65.060.244

Tres últimas cifras del número mayor: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361

Requisitos para reclamar el premio mayor

Los ganadores del premio mayor deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original y los siguientes documentos:



Cédula de ciudadanía

Certificación bancaria

RUT emitido por la DIAN.

