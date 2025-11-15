Antes de la nieve: Andrés Cepeda se une a Caracol para revelar la magia y fragilidad de los páramos

En un país donde nacen los páramos más extensos y biodiversos del planeta, Caracol Televisión estrenará 'Antes de la nieve', un documental que combina música, ciencia y sensibilidad para narrar la importancia de uno de los ecosistemas más frágiles y esenciales de Colombia. La producción podrá verse el lunes festivo 17 de noviembre después de Noticias Caracol de las 7:00 de la noche.

La narrativa de 'Antes de la nieve' se cimenta en dos voces principales, descritas por el director Alessandro Angulo como "dos habitantes del páramo, hijos del frío y buscadores de aventuras": el naturalista Mateo Hernández y el artista Andrés Cepeda, que le dan a la producción una mirada ambiental y artística del recorrido por los páramos.



El viaje de Andrés Cepeda y Mateo Hernández

Este documental, dirigido por Alessandro Angulo y producido por Laberinto en una coproducción entre Caracol Televisión y Bavaria, destaca la fundamental labor de visibilizar y promover la conservación de los páramos de Colombia, los cuales proveen cerca del 70% del agua que consumen los colombianos y funcionan como una gigantesca fábrica natural de vida.

Las rutas de dos personas diferentes se unen en la montaña. La primera es la del naturalista Mateo Hernández, quien narra cómo fue crecer en los páramos colombianos y cómo su infancia estuvo marcada por la cercanía con la niebla, el viento y la fauna del altiplano. Él guiará a los televidentes a través de estas tierras sagradas mientras cuenta historias de conservación y aprendizajes.



La segunda ruta es la del cantante y compositor Andrés Cepeda, quien emprende un viaje creativo para capturar los sonidos del páramo y transformarlos en una canción. Cepeda se apropia del paisaje con una mirada íntima, observando cada planta, cada ráfaga de viento y cada movimiento del agua que se convierte en inspiración artística.



El resultado de este intenso recorrido es la creación de una canción que resalta la majestuosidad de los páramos. Cepeda aparece en el documental componiendo, grabando y compartiendo reflexiones sobre la conexión entre la música y el paisaje.

El director Alessandro Angulo señaló que "con Andrés descubrimos otro gran frente de inspiración: su música. Sus canciones hacen parte de esa riqueza enorme que tiene Colombia, que va más allá de lo geográfico y acapara la cultura en su totalidad".

Al final del recorrido, la alianza entre Mateo y Cepeda convierte el documental en una experiencia doble: científica y emocional, descriptiva y musical. Dos miradas con un mismo propósito: que los colombianos entiendan qué está en juego cuando se habla de páramos.

La génesis de 'Antes de la nieve' se remonta a la época de la pandemia, cuando los creadores, tras haber realizado 'El sendero de la anaconda', buscaron una forma de contar lo desconocido de Colombia, aquellos lugares que la hacen tan particular, pero al mismo tiempo tan poco recorrida.

"Hablar de los páramos era un camino que queríamos recorrer, finalmente Colombia tiene la gran mayoría de los que existen en el mundo y no es solo ese curioso hecho lo que nos interesaba, sentíamos que contando los páramos podíamos hablar de un país donde constantemente nace la vida, el agua y la gigante diversidad que nos rodea, pero que no podemos ver la verdadera riqueza de la que no somos conscientes", señaló el director.



¿Cuándo y dónde ver 'Antes de la nieve'?

Para todos los interesados en la música de Andrés Cepeda, la conservación ambiental y el descubrimiento de la riqueza natural de Colombia, la cita con 'Antes de la nieve' está programada para el lunes festivo 17 de noviembre en Especiales Caracol será transmitido de Caracol Televisión después de la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 de la noche.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL