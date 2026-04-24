Feria de empleo en Bogotá ofrecerá más de 2.000 vacantes: algunas no piden experiencia

La administración distrital, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, realizará una feria de empleo enfocada en el sector construcción. El evento tendrá lugar en la sede Kennedy de la Cámara de Comercio, ubicada en la Av. 68 #30-15 sur, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

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Durante esta jornada, las personas interesadas podrán conocer de primera mano las vacantes disponibles, interactuar con representantes de empresas del sector y adelantar procesos de selección. Algunas compañías incluso realizarán entrevistas preliminares en el lugar, lo que podría acelerar la vinculación laboral de los asistentes.

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Para participar, es necesario realizar una inscripción previa mediante un formulario habilitado por los organizadores. Este requisito busca agilizar la atención y organizar el flujo de asistentes durante el evento. Además, varias de las vacantes no exigen experiencia previa, lo que representa una oportunidad importante para personas que desean iniciar su vida laboral o cambiar de sector



Oferta de empleo en Bogotá para diferentes perfiles

Uno de los aspectos destacados de esta feria es la diversidad de oportunidades disponibles. Las vacantes están dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales, lo que permite la participación de personas con distintos niveles educativos y trayectorias laborales. En total, se han dispuesto más de 2.000 puestos de trabajo, con un enfoque en inclusión.



Según los organizadores, una parte importante de las vacantes está destinada a poblaciones específicas: hay oportunidades para mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años, personas con discapacidad y quienes buscan su primer empleo. En cuanto a los perfiles profesionales, se ofertarán cargos como residentes de obra, directores de proyectos, inspectores, especialistas en modelado BIM, así como ingenieros de software y coordinadores administrativos. Estos puestos requieren formación universitaria y experiencia en áreas relacionadas.

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Para quienes cuentan con formación técnica o tecnológica, habrá opciones como auxiliares administrativos, personal de mantenimiento, técnicos en áreas eléctricas o electrónicas y asesores comerciales. Estos cargos suelen requerir conocimientos específicos y habilidades prácticas.

Por otro lado, las personas con educación media podrán postularse a vacantes como operadores de maquinaria, auxiliares logísticos, agentes de tráfico, montadores de estructuras metálicas y oficiales de obra. También se incluyen oportunidades para quienes tienen formación básica o primaria, con cargos como ayudantes de obra, soldadores, obreros y personal de acabados.



¿Cómo participar en feria de empleo?

Para participar en la feria, las personas interesadas deben realizar un registro previo a través del siguiente formulario habilitado por las entidades organizadoras. Este paso permite agilizar el ingreso al evento y organizar la atención de los asistentes. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, llevar documentos actualizados como la hoja de vida y estar preparados para posibles entrevistas durante la jornada.

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"La vivienda y la construcción son sectores estratégicos para el crecimiento de Bogotá, ya que impulsan la economía, generan empleo y contribuyen al bienestar de las familias. Desde la Secretaría Distrital del Hábitat respaldamos esta Feria de Empleo, porque apoyar el empleo en construcción es también apoyar el crecimiento del sector vivienda en la ciudad. Trabajamos para que más personas encuentren oportunidades y para que Bogotá siga avanzando con proyectos que transforman hogares, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas”, indicó Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, sobre la feria.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co