Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 1 de diciembre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 1 de diciembre de 2025, la Lotería del Tolima realizó una nueva edición de su tradicional sorteo, ofreciendo un atractivo premio mayor de 3.000 millones de pesos. La transmisión oficial comenzó a las 10:30 p. m., manteniendo el horario habitual, y se llevó a cabo en simultáneo con otros juegos de azar nacionales como la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha. Este evento reafirma la importancia de la Lotería del Tolima en el panorama de los juegos de azar en Colombia, consolidando su compromiso con la transparencia y la entrega de grandes premios.



Según la entidad, el total de premios entregados en esta jornada superó los 9.600 millones de pesos, cifra que incluye el premio mayor, bonos especiales y diferentes incentivos contemplados en el plan oficial. Los ganadores pueden ser tanto quienes adquieren el billete completo como quienes compran fracciones, disponibles en puntos de venta autorizados y en plataformas digitales, lo que permite participar desde cualquier lugar del país.

El resultado oficial del sorteo fue el número — de la serie —, correspondiente al premio mayor. Estos resultados fueron verificados por los delegados de control y publicados en los canales oficiales de la entidad, garantizando la transparencia del proceso. Cabe destacar que, según el reglamento, cuando la fecha del sorteo coincide con un día festivo, la jornada se traslada automáticamente al martes siguiente, manteniendo el mismo horario nocturno.



Plan de premios

La Lotería del Tolima ofrece una amplia gama de premios que complementan el premio mayor. Entre ellos se destacan:



Premio mayor: $3.000.000.000

“El carro de mis sueños”: $150.000.000

“La casa de mis sueños”: $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Además, se contemplan aproximaciones al premio mayor, con valores que van desde $28.915 por la última cifra, hasta $10.210.843 por el número completo en cualquier orden. Estas opciones incrementan las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número exacto.



Cómo adquirir los billetes

La Lotería del Tolima facilita la compra de billetes mediante dos modalidades: presencial y en línea.



Compra presencial: Los billetes están disponibles en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, además de distribuidores locales en diferentes ciudades y municipios.

Compra en línea: Para quienes prefieren la comodidad digital, los billetes pueden adquirirse en el sitio oficial de la Lotería del Tolima o en plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso incluye crear una cuenta, seleccionar el juego, escoger números manualmente o de forma automática, definir las fracciones, realizar el pago mediante PSE u otros métodos electrónicos y conservar el comprobante digital como respaldo legal.

Esta doble modalidad busca garantizar accesibilidad y comodidad para todos los jugadores, adaptándose a quienes prefieren el formato tradicional y a quienes optan por la tecnología.



¿Qué hacer si se gana?

Los procedimientos para reclamar premios varían según el monto:



Premios menores a $5.000.000: Se pueden cobrar en puntos de venta autorizados, presentando el billete en buen estado.

Premios superiores a $5.000.000: Es necesario acudir a la sede principal en Ibagué, ubicada en la carrera 2 con calle 11, con documento de identidad y el Registro Único Tributario (RUT), requisito exigido por la DIAN.

La entidad recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales para evitar fraudes o información falsa.

Con más de seis décadas de trayectoria, la Lotería del Tolima no solo entrega premios millonarios, sino que también destina gran parte de sus recursos al sector salud del departamento, contribuyendo al bienestar social. Cada sorteo semanal combina entretenimiento con responsabilidad social, fortaleciendo programas que benefician a la comunidad.



El próximo sorteo está programado para el lunes 8 de diciembre de 2025, a las 10:30 p. m., siguiendo la tradición de los lunes nocturnos. Los interesados ya pueden adquirir sus billetes y fracciones en puntos físicos o plataformas digitales. Participar no solo brinda la oportunidad de ganar, sino también de apoyar una causa social que impacta positivamente en la región.



