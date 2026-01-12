Resultados Lotería del Tolima último sorteo, martes 13 de enero de 2026: números ganadores

El martes 12 de enero de 2026 se realizará el sorteo 4152 de la Lotería del Tolima, uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia. El premio mayor es de $3.000 millones. Además, se entregarán premios secos y aproximaciones que beneficiaron a miles de apostadores en todo el país. Cabe aclarar que la Lotería del Tolima se juega todos los lunes, pero cuando hay lunes festivo, el sorteo se llevará a cabo el día martes.



La Lotería del Tolima sigue siendo una de las más esperadas cada lunes, no solo por el atractivo de su premio principal, sino también por la transparencia y tradición que la caracterizan. A continuación, se presentan detalles importantes para quienes desean participar en este sorteo o saber qué hacer en caso de resultar ganadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Lotería del Tolima último sorteo, martes, 12 de enero de 2026

El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima de este lunes, correspondiente al premio mayor de $3.000 millones, fue verificado por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.



Números ganadores :

: Serie:

Cómo jugar la Lotería del Tolima

Participar en la Lotería del Tolima es muy sencillo. El juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. El objetivo es acertar el número y la serie exacta para ganar el premio mayor. Sin embargo, también existen otras modalidades de premio, como aproximaciones, secos y premios menores, que otorgan ganancias significativas.

Los billetes se pueden comprar en puntos autorizados en todo el país, así como en plataformas digitales oficiales. Al adquirir el billete, el jugador debe asegurarse de que esté registrado y validado para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Dónde ver el sorteo de la Lotería del Tolima

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal regional Canal Trece y en las redes sociales oficiales de la entidad. Además, los resultados se publican en la página web oficial y en los puntos de venta autorizados.



Para quienes prefieren la comodidad digital, la transmisión en vivo también está disponible en plataformas como Facebook Live y YouTube, garantizando transparencia y acceso para todos los jugadores.



Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Tolima

El billete completo tiene un costo aproximado de $12.000, aunque también se pueden adquirir fracciones por valores menores, lo que permite participar con una inversión más accesible. Cada fracción otorga la posibilidad de ganar premios proporcionales al valor jugado.



Es importante verificar que el billete sea original y esté emitido por la entidad oficial, evitando así fraudes o inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Qué hacer si se gana la Lotería del Tolima

Si una persona resulta ganadora, el primer paso es conservar el billete en buen estado, ya que es el documento que acredita el derecho al premio. Luego, debe acudir a las oficinas de la Lotería del Tolima o a los puntos autorizados para iniciar el proceso de cobro.

Publicidad

El ganador debe presentar su documento de identidad y el billete original. La entidad realizará la verificación correspondiente y procederá con el pago, que se efectúa mediante transferencia bancaria. Cabe recordar que los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente.



Consejos si una persona se gana una lotería

Ganar la lotería puede cambiar la vida, pero también implica responsabilidad. Algunos consejos clave son:

Mantener la calma y no divulgar la noticia de inmediato para evitar riesgos. Asesorarse con un experto financiero para planificar el uso del dinero. Pagar deudas y asegurar necesidades básicas antes de realizar inversiones. Evitar gastos impulsivos y destinar una parte del premio al ahorro. Considerar inversiones seguras que generen ingresos a largo plazo.

La Lotería del Tolima no solo ofrece la posibilidad de cumplir sueños, sino también de contribuir a la salud y el bienestar social, ya que parte de sus recursos se destinan a programas en el departamento.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias