Resultados Paisita Día, último sorteo lunes 20 de abril: los números ganadores

El sorteo del Paisita Día correspondiente a este lunes 20 de abril de 2026 se realiza en el horario habitual del juego, es decir, a la 1:00 de la tarde, y es transmitido en directo por el canal regional Teleantioquia. Medios y sitios autorizados de resultados coinciden en que el acta definitiva del sorteo está en verificación y recomiendan a los jugadores consultar nuevamente en el transcurso de la tarde para confirmar el número ganador y la posible quinta balota. Pese a ello, las autoridades y operadores del chance reiteran que cualquier premio solo se considerará válido una vez el resultado haya sido divulgado por los canales oficiales.



Resultados Paisita Día del 20 de abril de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

¿Cómo jugar el Paisita Día?

El Paisita Día es una modalidad de chance ampliamente jugada en Colombia, especialmente en Antioquia. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y decidir si lo apuesta en modalidad directa (orden exacto) o combinada (en cualquier orden).

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Adicionalmente, desde 2025 existe la posibilidad de incluir una quinta balota, que incrementa el valor del premio si se acierta junto con las cifras principales. El resultado del sorteo determina premios por acertar una, dos, tres o las cuatro cifras, dependiendo de la modalidad elegida.



¿Cuánto cuesta jugar el Paisita Día?

El Paisita Día se caracteriza por ser un juego accesible para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos y hasta un máximo aproximado de $25.000 pesos, según el operador autorizado y la modalidad seleccionada.

Este rango de precios ha permitido que el juego mantenga una alta participación diaria y se consolide como uno de los chances más populares del país.



¿Qué días juega el Paisita Día?

El Paisita Día se sortea todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Esta frecuencia diaria permite que los apostadores tengan múltiples oportunidades de participar y seguir el resultado de manera constante a lo largo del año.



¿Qué hacer si se gana el Paisita Día?

En caso de resultar ganador del Paisita Día, lo primero que se debe hacer es verificar el tiquete en un punto de venta autorizado. Para el cobro del premio es indispensable presentar el tiquete original, sin enmendaduras, junto con el documento de identidad.



Para premios de mayor cuantía, pueden exigirse requisitos adicionales como el diligenciamiento de formularios de control (SIPLAFT) o certificación bancaria, según el monto ganado. Las autoridades recomiendan no compartir imágenes del billete en redes sociales y acudir únicamente a canales oficiales para evitar fraudes.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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