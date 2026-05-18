Resultados Sinuano Día hoy, lunes festivo 18 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este lunes festivo 18 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los apostadores esperan conocer el resultado oficial para verificar si la combinación favorecida coincide con su apuesta y así reclamar alguno de los premios disponibles.



Este tradicional juego de azar continúa posicionándose entre los más consultados del país gracias a su frecuencia diaria, sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con montos accesibles. Además, el sorteo incorpora la denominada quinta cifra, una balota adicional que hace parte del resultado oficial y que puede aumentar el valor del premio según la modalidad seleccionada por el jugador.

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Durante esta jornada festiva, la transmisión oficial se realiza en horas de la tarde mediante canales autorizados y plataformas digitales oficiales, donde los participantes pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas.

Resultados Sinuano Día hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a esta jornada festiva, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador : 1013

: 1013 Quinta cifra: 7

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de medios oficiales autorizados para evitar errores, información falsa o inconvenientes al momento de reclamar premios.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El funcionamiento del Sinuano Día es sencillo. Cada participante debe seleccionar un número de cuatro cifras y escoger la modalidad de apuesta en la que desea participar.



El objetivo principal consiste en acertar la combinación ganadora en el mismo orden en que es anunciada durante la transmisión oficial. Dependiendo del tipo de apuesta realizada, también es posible ganar mediante coincidencias parciales o combinadas.

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Asimismo, el juego incluye la modalidad de quinta balota, que corresponde a una cifra adicional utilizada en determinadas categorías y que puede representar premios complementarios.

Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con distintas categorías de participación para los jugadores:

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4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en orden.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad adicional relacionada con la quinta cifra.

Cada modalidad entrega premios diferentes dependiendo del nivel de coincidencia obtenido.

¿A qué hora juega el Sinuano Día este lunes festivo?

El Sinuano Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Durante este lunes festivo, la jornada mantiene su programación habitual.

Hora del sorteo: 2:30 p.m.

Gracias a esta frecuencia diaria, el juego mantiene una amplia comunidad de apostadores que constantemente revisan los resultados oficiales en todo el país.

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¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es el único válido para realizar cualquier reclamación.

Los premios de menor valor pueden cobrarse directamente en puntos autorizados. Sin embargo, cuando se trata de montos más altos, los jugadores deben realizar procesos adicionales y presentar documentos de identificación en oficinas autorizadas.

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Además, las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo específico para ser reclamados y que las ganancias superiores al monto establecido por la ley están sujetas a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Con una nueva jornada festiva en desarrollo, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, manteniendo viva diariamente la expectativa de miles de personas que esperan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co