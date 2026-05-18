Caso Yulixa Toloza y lo que investigadores intentan encontrar en carro hallado en Cúcuta

Noticias Caracol tuvo acceso a una serie de imágenes que muestran el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza, mujer desaparecida en Bogotá tras asistir al centro estético Beauty Láser el pasado miércoles 13 de mayo. Este vehículo fue hallado en la ciudad de Cúcuta y las autoridades se encuentran haciendo un proceso de peritaje.



¿En dónde fue encontrado carro donde subieron a Yulixa Toloza?

El carro fue encontrado en un sector residencial de una zona fronteriza con Venezuela y se conoció que dos personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas. Se espera que este lunes sobre las 6:00 de la tarde un juez determine la situación judicial de estas dos personas detenidas.

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Noticias Caracol conoció que, de principio, los dos capturados serían judicializados por los delitos de ocultamiento, alteración, destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada.

Por ahora, en cuanto a los principales sospechosos de estos hechos, las autoridades están tratando de determinar si pasaron hacia Venezuela, huyendo de la justicia colombiana.



Tras el hallazgo del vehículo de placas UCQ 340, las autoridades buscan encontrar ADN y pruebas que estén relacionadas con la extraña desaparición de Yulixa.



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Las pistas sobre la desaparición de Yulixa Toloza

En la noche del pasado miércoles, el clamor de las amigas de Yulixa Toloza afuera del centro estético donde fue intervenida y del que no tenían ninguna respuesta sobre su paradero fue la alerta que el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, expuso ante la opinión pública.

Tras la petición a las autoridades para que ingresaran al lugar, se conoció la presencia de otra mujer que también había sido intervenida allí. Bomberos tuvieron que rescatarla, pues la habían dejado abandonada.

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El sitio, posteriormente, fue sellado tras verificarse que no tenía permisos para realizar estos procedimientos invasivos. Desde ese momento comenzaron las preguntas. Las autoridades establecieron que existían imágenes en las que se observaba como Yulixa era sacada del lugar.

Más tarde, este medio conoció un video de cámaras de seguridad, el cual se ha vuelto clave en las investigaciones. La grabación muestra a dos hombres sacando a Yulixa del centro estético en el sur de Bogotá minutos después del procedimiento al que fue sometida. Esto quedó grabado por una cámara de seguridad a las 7:24 de la noche del pasado miércoles.



El recorrido del carro donde subieron a Yulixa Toloza

El vehículo negro encontrado en Cúcuta se convirtió en una de las principales pistas de las autoridades. Los registros en poder de los investigadores indican que el vehículo salió de Bogotá por el peaje antes a la 1:51 de la madrugada del jueves. Minutos después, el carro vuelve a aparecer en el peaje El Roble entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca, a las 2:14 de la madrugada. En medio de la investigación, estos videos se han convertido también en piezas claves.

También se conocieron las últimas imágenes conocidas de Yulitza en el centro estético. El video fue grabado por personal del lugar. En otro video, Yulixa cae al piso y un hombre y una mujer intentan levantarla para subirla a una camilla. Familiares y amigos continúan una búsqueda que se ha extendido por zonas periféricas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa.



Empleados de Beauty Láser dieron testimonio a las autoridades

En las indagaciones, las autoridades ya recibieron el testimonio de trabajadores del centro estético Bauty Láser, quienes entregaron información sobre las condiciones laborales de este lugar. También fue entrevistado el propietario del vehículo negro en el que fue transportada Yulixa Tolosa.

Por ahora, los investigadores descartan que esta persona hubiera tenido participación directa en la desaparición. Entre tanto, cada noche sus seres queridos siguen clamando por respuestas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias