Resultados Caribeña Día hoy, lunes festivo 18 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Caribeña Día realiza este lunes festivo 18 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los jugadores esperan conocer la combinación ganadora para verificar sus apuestas y comprobar si resultan favorecidos en una de las modalidades disponibles de este tradicional juego de azar.



Este chance se ha consolidado como uno de los más populares del país gracias a la facilidad para participar, la posibilidad de apostar desde montos bajos y la frecuencia diaria de sus sorteos. Además, el sistema de premios incluye diferentes modalidades de juego y la denominada quinta cifra, un número adicional que puede aumentar el valor del premio según el tipo de apuesta realizada.

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Resultados Caribeña Día hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a esta jornada festiva, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 9735

Quinta cifra: 8

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de plataformas oficiales y puntos autorizados para evitar errores o inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.

¿Cómo participar en Caribeña Día?

Para jugar Caribeña Día, los apostadores deben seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta que desean realizar.



El juego permite participar desde montos accesibles, generalmente desde $500 pesos colombianos, lo que facilita la participación diaria de miles de personas en distintas regiones del país.



Asimismo, los jugadores pueden escoger diferentes modalidades de apuesta dependiendo del tipo de premio que buscan obtener y del nivel de riesgo que desean asumir.

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Modalidades de juego de Caribeña Día

Entre las modalidades más utilizadas por los participantes se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: premio por acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o “pata”: premio por acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Quinta cifra: modalidad adicional que incrementa el valor del premio si también coincide la balota extra.

Cada modalidad entrega premios diferentes según el monto apostado y el nivel de coincidencia alcanzado.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El Caribeña Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El resultado oficial se conoce diariamente en horas de la tarde mediante transmisión autorizada.

Hora del sorteo: 2:30 p.m.

Gracias a esta frecuencia diaria, el juego mantiene una amplia comunidad de participantes que revisan constantemente los resultados oficiales para verificar sus apuestas.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es el único válido para realizar cualquier reclamación.

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Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el comprobante original junto con su documento de identidad. Cuando el monto supera ese valor, se requieren trámites adicionales como el diligenciamiento del formulario SIPLAFT y otros documentos establecidos por la normativa vigente.

Además, las autoridades recuerdan que los premios superiores al monto fijado por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con esta nueva jornada festiva en desarrollo, Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, manteniendo viva la expectativa de miles de personas que diariamente esperan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co