Resultados Sinuano Día hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los participantes esperan conocer el resultado oficial para verificar si la combinación favorecida coincide con su apuesta.



Este juego de azar se ha consolidado como uno de los más consultados del país gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de participar en distintas modalidades de apuesta. Además, el sorteo incluye la denominada quinta cifra, una balota adicional que hace parte del resultado oficial dependiendo del tipo de juego seleccionado por el apostador.

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La transmisión del sorteo se lleva a cabo en horas de la tarde a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales, donde los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas y la publicación de los resultados.



Resultados Sinuano Día hoy, 16 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales autorizados para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día funciona bajo una mecánica simple. Los participantes deben escoger un número de cuatro cifras y seleccionar la modalidad de apuesta que desean jugar.

El objetivo principal consiste en acertar la combinación ganadora en el mismo orden en que es anunciada durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad escogida, también es posible ganar con coincidencias parciales en cifras finales o mediante combinaciones.



Además, el juego incorpora la quinta cifra, una balota adicional que puede representar premios complementarios según el tipo de apuesta realizada.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El juego cuenta con diferentes categorías de participación:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en orden.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad adicional asociada a la quinta cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes según el nivel de coincidencia obtenido.



Horario del sorteo Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El resultado oficial se conoce diariamente en horas de la tarde:



Hora del sorteo: 2:30 p.m.

Gracias a su frecuencia diaria, el juego mantiene una amplia comunidad de participantes que constantemente revisan los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este documento es el único válido para realizar cualquier reclamación.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren procesos adicionales y validaciones directamente con los operadores oficiales.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios tienen plazos específicos para ser reclamados y que los valores superiores al monto establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con una nueva jornada en desarrollo, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, manteniendo viva diariamente la expectativa de miles de apostadores que esperan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co