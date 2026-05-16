Resultados Caribeña Día hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Caribeña Día se realiza este sábado 16 de mayo de 2026 y mantiene atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país que esperan conocer los resultados oficiales de esta nueva jornada.



Este juego de azar se desarrolla diariamente y se ha consolidado como una de las modalidades de chance más consultadas por los colombianos gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar desde montos bajos y las diferentes modalidades de premio disponibles para los participantes.

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Además del número principal, el resultado incluye la denominada quinta cifra, una balota adicional que puede incrementar el valor del premio dependiendo de la modalidad seleccionada por el apostador.



Resultados Caribeña Día hoy, 16 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Las autoridades recomiendan consultar únicamente plataformas oficiales y puntos autorizados para validar los resultados y evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar en Caribeña Día, los jugadores deben adquirir un tiquete en puntos autorizados y escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.

Asimismo, cada participante define el valor de la apuesta según sus preferencias y el tipo de modalidad que desea jugar. Las apuestas suelen realizarse desde montos accesibles, permitiendo la participación de una amplia cantidad de personas diariamente.



El juego también contempla la quinta cifra, una balota adicional que se incorpora al resultado y que puede aumentar el premio en determinadas modalidades.



Modalidades de apuesta de Caribeña Día

El plan de juego contempla varias opciones para los participantes:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: se obtiene premio acertando las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden coincidir en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana acertando las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o “uña”: se obtiene premio acertando únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece pagos diferentes dependiendo del nivel de coincidencia obtenido.



Horario del sorteo Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La transmisión oficial se desarrolla en el siguiente horario:



Caribeña Día: 2:30 p.m.

Gracias a su frecuencia diaria, el juego continúa siendo uno de los más seguidos entre quienes participan en sorteos y apuestas de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será requerido para cualquier proceso de cobro.



Para premios inferiores a 48 UVT, generalmente basta con presentar el documento de identidad y el tiquete original. Cuando el monto supera ese valor, el operador puede solicitar formularios adicionales, validaciones y certificaciones bancarias según lo establecido por la normativa vigente.

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Asimismo, los premios superiores al monto definido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Con una nueva jornada en desarrollo, Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, manteniendo viva diariamente la expectativa de miles de apostadores que esperan acertar la combinación ganadora.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co