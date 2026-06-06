Resultados Sinuano Día hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 6 de junio de 2026 juega una nueva edición del Sinuano Día, uno de los sorteos de chance más populares del país y que diariamente concentra la atención de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

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Gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de participar con montos accesibles, este juego continúa siendo una de las alternativas preferidas por los colombianos.

Resultados Sinuano Día hoy, 6 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de la tarde, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 8337

8337 Quinta balota: 4

Los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados y plataformas habilitadas por el operador del juego.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999.

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Adicionalmente, los jugadores pueden participar con una quinta balota, modalidad que permite acceder a diferentes posibilidades de premio de acuerdo con el reglamento vigente.

Uno de los principales atractivos del Sinuano Día es que cada apostador decide libremente cuánto dinero desea invertir en su jugada, siempre respetando los montos mínimos establecidos por los operadores autorizados.

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Horario del sorteo Sinuano Día

El Sinuano Día realiza sorteos todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.

La extracción oficial se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde, horario en el que se revelan las cifras ganadoras de cada jornada.

Los resultados pueden consultarse posteriormente a través de medios oficiales, plataformas digitales autorizadas y puntos de venta habilitados.

Plan de premios del Sinuano Día

El esquema de premios se encuentra regulado por la normativa colombiana para apuestas permanentes y contempla diferentes niveles de acierto.

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Entre las modalidades de pago se encuentran:

Cuatro cifras acertadas.

Tres cifras acertadas.

Dos cifras acertadas.

Una cifra acertada.

Premios asociados a modalidades adicionales establecidas por el operador.

El valor final de cada premio dependerá del monto apostado y de la categoría en la que resulte ganador el participante.

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¿Cómo reclamar un premio?

Las autoridades recomiendan conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que este documento constituye el único soporte válido para efectuar cualquier reclamación.

Generalmente, para cobrar un premio se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador.

Los premios de menor valor suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren procesos adicionales en oficinas habilitadas.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias contempladas en la legislación colombiana.

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Así puede reclamar los premios

Los operadores aconsejan verificar los resultados únicamente mediante fuentes oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

También recomiendan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta para evitar inconvenientes posteriores.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co