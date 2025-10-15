En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles se lleva a cabo el tradicional sorteo del Sinuano Día, que se transmitirá a las 2:30 p.m. Recuerde que su respectivo comprobante debe estar en buen estado para que pueda reclamar su premio de forma satisfactoria. Consulte aquí los resultados EN VIVO.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 15 de oct, 2025
Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025 -
El Sinuano - Getty Images

