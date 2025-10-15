Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se celebra una nueva edición del sorteo El Sinuano Día, uno de los juegos más tradicionales del país. El evento, que forma parte del calendario regular de las loterías regionales, tiene lugar a las 2:30 p.m. y reúne la atención de miles de jugadores en distintas zonas de Colombia. Como es habitual, el resultado se determina mediante un sistema automatizado que genera una combinación de cuatro cifras.

El Sinuano Día se juega todos los días, lo que permite la participación constante de sus seguidores. Cada jornada despierta gran expectativa entre los apostadores, quienes siguen el sorteo a través de medios digitales, transmisiones en vivo o puntos de venta autorizados. El número ganador se convierte rápidamente en referencia para quienes apuestan en diferentes modalidades.

Estos sorteos cuentan con supervisión oficial y mecanismos que garantizan la transparencia del proceso. La extracción de las cifras se hace siguiendo un protocolo establecido, y los resultados se publican en los canales oficiales de la lotería para consulta segura.



Criterios de premiación

Número directo (4 cifras): gana quien acierte el número completo en el orden exacto.

Combinaciones de 3 o 2 cifras: permiten participar con menos dígitos, modificando las probabilidades y los valores del premio.

Cifra complementaria (“la quinta”): utilizada en modalidades que incluyen una balota adicional.

Resultado del sorteo de hoy miércoles 15 de octubre de 2025

Número ganador: por definirse

Quinta cifra: por definirse

El sorteo se realiza con baloteras certificadas, bajo supervisión notarial y con la respectiva presencia de delegados oficiales y representantes de las entidades verificadoras.



¿Cuáles son las modalidades de juego?

El Sinuano Día ofrece diversas opciones para adaptarse a las preferencias y presupuestos de los participantes, entre las que se incluyen las siguientes:



4 cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden.

3 cifras directo o combinado: se aciertan las tres últimas cifras en orden exacto o aleatorio.

2 cifras (“pata”): las dos últimas cifras en el orden correcto.

1 cifra (“uña”): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad añadida en 2025 con premios adicionales.

Estas modalidades han convertido al Sinuano Día en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



De cuánto es el valor de las apuestas

El juego es accesible para todo público, pues cuenta con los siguientes máximos y mínimos para los apostadores:



Apuesta mínima: $500 COP.

Apuesta máxima: $25.000 COP.

Reclamo de premios

Ahora bien, el proceso de cobro depende del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario) y remunerado de la siguiente manera:



Premios menores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, documento de identidad y fotocopia de la cédula.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT, parte del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos y una certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición) para recibir el pago por transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.

El Sinuano Día continúa siendo una de las loterías más seguidas del país, combinando tradición, accesibilidad y un proceso respaldado por la legalidad y la confianza de sus jugadores.



