Crudos detalles de la tortura por la que señalan a Luis Alberto Rendón: "Le abrió la mandíbula"

La Fiscalía General de la Nación ya tiene los testimonios de las personas que señalan a Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, de una presunta tortura en una finca del departamento de Antioquia. En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia y se revelaron detalles clave para las investigaciones.

Los hechos se remontan al 8 de mayo del año 2023 en la vereda Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, cuando el padre de la cantante caleña, según la Fiscalía, al parecer citó a dos trabajadores, uno quien era su jardinero y otro quien estaba también ejerciendo labores de construcción en la propiedad.

Luego de citarlos, de acuerdo con el ente investigador, Rendón los hizo entrar al lugar. Minutos después, sobre las 7:30 de la mañana, ingresa una camioneta Toyota TXT gris a la propiedad con cinco hombres adentro, quienes, presuntamente, fueron quienes ejecutaron la tortura contra las víctimas.



A supuestas víctimas de Luis Alberto Rendón los iban a ahogar con una manguera: Fiscalía

Según el relato que se dio en la audiencia, al parecer, los cinco hombres que llegaron en la camioneta les ejercieron violencia a las víctimas como golpiza con un martillo, así como introduciéndoles a uno de ellos una manguera en la boca a punto de ahogarle.



La fiscal indicó en la audiencia que a una de las víctimas “lo tiran al piso doblándolo, lo ponen boca arriba. Helbert, quien es gordo y pesado, de acuerdo a la descripción de la víctima, se sube encima de su cuerpo sobre el abdomen, lo toma de las manos, el forcejeó, pero terminó siendo en vano porque otro lo sujeta a los pies y de ahí Helbert, con una mano, toma las manos de la víctima y con la otra mano le abre la mandíbula mientras otro de los cinco le mete una manguera a la boca, hacia la garganta, y estaba pegada la manguera a una canilla y empiezan a empieza a ingresarle agua a su cuerpo”.

La otra víctima también sufrió una terrible golpiza, pues, según su relato, fue amarrada cerca a la cocina y le golpearon las piernas con un martillo a tal punto que casi pierde la razón.



Luis Alberto Rendón y su esposa habría presenciado la tortura

Lo más grave de esta situación, según la fiscal del caso, es que el material probatorio no aparece. Dentro del material probatorio están tres armas que, según las víctimas y lo narrado también por parte de los guardas de seguridad en la propiedad, tenían en su poder los cinco agresores.



En el momento de lo sucedido, supuestamente, se encontraba el papá de Greeicy Rendón, un sobrino de él y su esposa viendo cómo sucedía este atroz crimen.

Los cinco hombres acusados de ejecutar este plan y estos hechos de tortura, según la Fiscalía, ya tienen detención domiciliaria. Por ahora, el padre de la artista también permanecerá en detección domiciliaria mientras avanzan las investigaciones. Los delitos que se le imputaron a Luis Alberto Rendón fueron tortura simple y secuestro agravado.

Según las investigaciones adelantadas por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía, al parecer, el padre de la artista habría incurrido en este delito porque estas dos personas, que trabajaban en la propiedad desde hace varios años, habrían sido los principales sospechosos del robo de una caja fuerte. Sin embargo, las autoridades señalaron que por el momento no hay indicios de que estas dos víctimas tengan algún tipo de relación de robo de alguna caja fuerte, la cual, supuestamente, tenía 600 millones de pesos adentro.

Luis Alberto Rendón no reportó ante las autoridades el supuesto robo de su caja fuerte y, al parecer, prefirió tomar justicia por mano propia contra las víctimas.

Al papá de Greeicy Rendón le impusieron detención domiciliaria y no en centro carcelario, según la Fiscalía, por su edad y por su estado de salud.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias