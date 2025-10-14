Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 14 de octubre de 2025: números ganadores

Hoy, martes 14 de octubre de 2025, se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de El Sinuano Día. Este sorteo, que forma parte de la programación habitual de las loterías regionales, se realiza a las 2:30 p.m. y es seguido por miles de personas en distintas zonas del país. Como es costumbre, el resultado se compone de una secuencia de cuatro cifras que se extraen mediante un sistema automatizado.

El Sinuano Día mantiene una frecuencia diaria, lo que permite a los jugadores participar de manera constante. La expectativa que genera cada jornada se refleja en el seguimiento que hacen los apostadores, quienes esperan el resultado con atención, ya sea por medios digitales, transmisiones en vivo o a través de puntos autorizados. El número ganador se convierte en referencia para quienes han realizado apuestas en diferentes modalidades.

Este tipo de sorteos se desarrolla bajo supervisión oficial y con mecanismos que garantizan la transparencia del proceso. La extracción de cifras se realiza siguiendo un orden establecido, y el resultado final se publica en los canales oficiales de la lotería correspondiente. Para quienes participan, el interés no solo está en el número que se anuncia, sino también en las posibilidades que ofrece según el tipo de apuesta realizada. Una vez realizado el sorteo, los resultados se publican en canales oficiales, para que los participantes puedan consultarlos de manera segura y confiable. Estos son los criterios de premiación:



Número directo de cuatro cifras: se obtiene premio al acertar el número completo en el orden exacto en que fue extraído.

Combinaciones de tres o dos cifras: permiten jugar con menos dígitos, lo que modifica las probabilidades de acierto y los valores de los premios.

Cifra complementaria (“la quinta”): se utiliza en modalidades que consideran esta balota adicional como parte del resultado.

El Sinuano Día se realiza de forma periódica y está disponible para consulta a través de canales oficiales. Su mecánica permite la participación de personas interesadas en juegos numéricos bajo condiciones establecidas por la entidad responsable.



Resultado del sorteo de Sinuano Día del 14 de octubre de 2025

Número ganador de cuatro cifras:

Quinta cifra:

Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.



Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.



Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.



